В воскресенье, 23 февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Зарей». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», игра начнется в 15:30.

Концовку сезона «Александрия» выдала не так уверенно, как ей хотелось, ведь подопечным Руслана Ротаня из последних пяти поединков удалось выиграть лишь один (против «Черноморца»), из-за чего «горожане», наступавшие на пятки «Динамо» в борьбе за золото, теперь отстают от киевлян на 5 очков.

«Мужикам» в свою очередь полтора месяца (с начала октября и до двадцатых чисел ноября) тоже сложно давался позитивный результат. Однако в заключительных поединках осенней части сезона «Заре» наконец-то удалось найти свою игру, о чем свидетельствуют победы над «Черноморцем» и «Карпатами» и ничья с одним из лидеров УПЛ — «Полесьем», которые помогли луганскому клубу подняться на 9-ю позицию в таблице.

Теперь обе команды, проведя продуктивные тренировочные сборы, будут решать, кому в этой встрече достанутся 3 очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Заря».