Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу команды над «Зарей» (2:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Побеждать всегда приятно. Сегодня был именно такой матч, который мы и ожидали, ведь, учитывая время года и состояние поля, на первое место выходили характер и бойцовские качества.

Мы готовились к чемпионату в очень хороших условиях в Турции, а здесь выходим на поле - и там очень холодно. Я доволен, что в этом дискомфорте ребята выдержали и смогли перевернуть игру после пропущенного гола.

Новички – все молодцы, как и вся команда. Они отработали очень хорошо. Я уверен, что они будут прибавлять после каждой тренировки и игры».