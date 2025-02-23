Филиппов в ударе. Александрия одержала волевую победу над Зарей
Дубль Филиппова принес «горожанам» 3 очка
Отчет по матчу ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Александрия» – «Заря» - 2:1
Голы: Филиппов, 45, 47 – Вантух, 43
Предупреждение: Ермаков. 90+1 – Мичин, 15, Вакула, 68
«Александрия»: Ермаков – Мартынюк (Смирный, 79), Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжный – Цара (Беляев, 72), Мишнев (Ковалец, 72), Шепелев (Копына, 83), Безерра – Филиппов (Кулаков, 83)
«Заря»: Сапутин, Вантух, Башич, Джордан, Тронтель - Василец (Яцык, 62), Мичин, Белоцерковец, Попара - Горбач (Вакула, 62), Будковский (Супряга, 78)
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Стадион: «Ника» (Александрия).
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