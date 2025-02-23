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  4. Филиппов в ударе. Александрия одержала волевую победу над Зарей
Премьер-лига
Александрия
23.02.2025 15:30 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 17:59 | Обновлено 23 февраля 2025, 18:22
176
0

Филиппов в ударе. Александрия одержала волевую победу над Зарей

Дубль Филиппова принес «горожанам» 3 очка

23 февраля 2025, 17:59 | Обновлено 23 февраля 2025, 18:22
176
0
Филиппов в ударе. Александрия одержала волевую победу над Зарей
Фк Александрия

Отчет по матчу ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Александрия» – «Заря» - 2:1

Голы: Филиппов, 45, 47 – Вантух, 43

Предупреждение: Ермаков. 90+1 – Мичин, 15, Вакула, 68

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк (Смирный, 79), Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжный – Цара (Беляев, 72), Мишнев (Ковалец, 72), Шепелев (Копына, 83), Безерра – Филиппов (Кулаков, 83)

«Заря»: Сапутин, Вантух, Башич, Джордан, Тронтель - Василец (Яцык, 62), Мичин, Белоцерковец, Попара - Горбач (Вакула, 62), Будковский (Супряга, 78)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Ника» (Александрия).

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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