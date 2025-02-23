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  4. Александрия - Заря - 2:1. Победный дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 17:50 |
1511
0

Александрия - Заря - 2:1. Победный дубль Филиппова. Видео голов и обзор

23 февраля команды встречались в матче 18-го тура

23 февраля 2025, 17:50 |
1511
0
Александрия - Заря - 2:1. Победный дубль Филиппова. Видео голов и обзор
УПЛ

23 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, сыграли «Александрия» и «Заря».

Команды играли на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте Роман Вантух замкнул передачу от партнера. Удар Романа оказался настолько мощным, что голкипер «александрийцев» даже не среагировал.

Однако на 45+1 Александр Филиппов сразу же сравнял счет в матче.

В начале второго тайма, Александр Филиппов вывел «Александрию» вперед. Хозяева поля воспользовались ошибкой в защите «Зари» и Филиппов сумел замкнуть пас Мишнева.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

УПЛ. 18-й тур. 23 февраля

Александрия – Заря – 2:1

Голы: Филиппов, 45+1, 47, - Вантух, 43

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Тедди, Шабанов, Безера

«Заря»: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Допара, Горбач, Василец, Мичин, Белоцерковец, Будковский

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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