Александрия - Заря - 2:1. Победный дубль Филиппова. Видео голов и обзор
23 февраля команды встречались в матче 18-го тура
23 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, сыграли «Александрия» и «Заря».
Команды играли на стадионе «Ника» в городе Александрия.
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На 43-й минуте Роман Вантух замкнул передачу от партнера. Удар Романа оказался настолько мощным, что голкипер «александрийцев» даже не среагировал.
Однако на 45+1 Александр Филиппов сразу же сравнял счет в матче.
В начале второго тайма, Александр Филиппов вывел «Александрию» вперед. Хозяева поля воспользовались ошибкой в защите «Зари» и Филиппов сумел замкнуть пас Мишнева.
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УПЛ. 18-й тур. 23 февраля
Александрия – Заря – 2:1
Голы: Филиппов, 45+1, 47, - Вантух, 43
«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Тедди, Шабанов, Безера
«Заря»: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Допара, Горбач, Василец, Мичин, Белоцерковец, Будковский
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