Арне СЛОТ: «Из-за травм Манчестер Сити потерял слишком много баллов»
Наставник «Ливерпуля» поделился мнением о предстоящем матче АПЛ
23 февраля состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот поделился ожиданиями от будущего противостояния:
«Все удивлены, что «Манчестер Сити» не вошел в число лидеров, ведь они были там на протяжении многих лет. Но у них отличный тренер, который показал, что он может быть на высоте каждый сезон. Никто не ожидал, что они сейчас будут отставать от нас на столько очков. Я вижу, что они снова набирают обороты.
В прошлые выходные «горожане» провели сильный матч против «Ньюкасла». Они уже привели к трем или четырем новым игрокам, так что все понимают, что это, вероятно, единственный сезон, когда они не на высоте.
Многие болельщики ожидают, что подопечные Гвардиолы снова будут наверху в следующем сезоне, потому что вы уже видите, как они поднимаются. Так что это сюрприз – их место в текущем сезоне, но они стали намного лучше в последнее время. У них был один или два трудных месяца.
Они хорошо начали сезон, и сейчас снова вернулись на верный путь. «Манчестер Сити» потерял слишком много очков в сложный период сезона, когда у них было много травм. Эта лига беспощадна. Если вы не в лучшей форме, то каждая игра дается тяжело», – сказал Слот.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 61 балл. «Горожане» занимают четвертое место, в активе клуба 44 очка.
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