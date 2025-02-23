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  4. Арне СЛОТ: «Из-за травм Манчестер Сити потерял слишком много баллов»
Англия
23 февраля 2025, 13:42 |
465
0

Арне СЛОТ: «Из-за травм Манчестер Сити потерял слишком много баллов»

Наставник «Ливерпуля» поделился мнением о предстоящем матче АПЛ

23 февраля 2025, 13:42 |
465
0
Арне СЛОТ: «Из-за травм Манчестер Сити потерял слишком много баллов»

23 февраля состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот поделился ожиданиями от будущего противостояния:

«Все удивлены, что «Манчестер Сити» не вошел в число лидеров, ведь они были там на протяжении многих лет. Но у них отличный тренер, который показал, что он может быть на высоте каждый сезон. Никто не ожидал, что они сейчас будут отставать от нас на столько очков. Я вижу, что они снова набирают обороты.

В прошлые выходные «горожане» провели сильный матч против «Ньюкасла». Они уже привели к трем или четырем новым игрокам, так что все понимают, что это, вероятно, единственный сезон, когда они не на высоте.

Многие болельщики ожидают, что подопечные Гвардиолы снова будут наверху в следующем сезоне, потому что вы уже видите, как они поднимаются. Так что это сюрприз – их место в текущем сезоне, но они стали намного лучше в последнее время. У них был один или два трудных месяца.

Они хорошо начали сезон, и сейчас снова вернулись на верный путь. «Манчестер Сити» потерял слишком много очков в сложный период сезона, когда у них было много травм. Эта лига беспощадна. Если вы не в лучшей форме, то каждая игра дается тяжело», – сказал Слот.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 61 балл. «Горожане» занимают четвертое место, в активе клуба 44 очка.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити - Ливерпуль Арне Слот Пеп Гвардиола пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Sky Sports
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