В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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