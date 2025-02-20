23.02.2025 18:30 - : -
Англия20 февраля 2025, 19:09 |
126
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Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
20 февраля 2025, 19:09 |
126
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В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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