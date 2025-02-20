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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.02.2025 18:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 февраля 2025, 19:09 |
126
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

20 февраля 2025, 19:09 |
126
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Ливерпуль

В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Ливерпуль
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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