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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Робин ван Перси назначен главным тренером Фейеноорда
Нидерланды
23 февраля 2025, 13:13 |
241
0

ОФИЦИАЛЬНО. Робин ван Перси назначен главным тренером Фейеноорда

Экс-игрок сборной Нидерландов возглавит клуб из Роттердама

23 февраля 2025, 13:13 |
241
0
ОФИЦИАЛЬНО. Робин ван Перси назначен главным тренером Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин ван Перси

Нидерландский «Фейеноорд» объявил о назначении нового главного тренера – команду возглавит экс-игрок национальной сборной Робин ван Перси.

Руководство клуба договорилось с «Херенвеном», где работал специалист, о переходе бывшего футболиста на должность наставника. 41-летний уроженец Роттердама приступит к работе в понедельник, 24 февраля. Стороны договорились о сотрудничестве до лета 2027 года.

«Мы рады, что в лице ван Перси можем назначить новым тренером «Фейеноорда» настоящую икону клуба. Робин невероятно хорошо знает клуб и то, что нужно для достижения результатов», – заявил генеральный директор Деннис те Клоезе.

В тренерский штаб нидерландского специалиста войдут помощники Рене Хаке, Этьен Рейнен и Джон де Вольф, а также тренер вратарей Юри Ниеминен.

Робин ван Перси начал свою тренерскую карьеру в 2020 году, работая в молодежных командах «Фейеноорда». В сезоне 2024/25 возглавлял «Херенвен», который набрал 27 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.

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Николай Титюк Источник: ФК Фейенорд
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