ОФИЦИАЛЬНО. Робин ван Перси назначен главным тренером Фейеноорда

Нидерландский «Фейеноорд» объявил о назначении нового главного тренера – команду возглавит экс-игрок национальной сборной Робин ван Перси.

Руководство клуба договорилось с «Херенвеном», где работал специалист, о переходе бывшего футболиста на должность наставника. 41-летний уроженец Роттердама приступит к работе в понедельник, 24 февраля. Стороны договорились о сотрудничестве до лета 2027 года.

«Мы рады, что в лице ван Перси можем назначить новым тренером «Фейеноорда» настоящую икону клуба. Робин невероятно хорошо знает клуб и то, что нужно для достижения результатов», – заявил генеральный директор Деннис те Клоезе.

В тренерский штаб нидерландского специалиста войдут помощники Рене Хаке, Этьен Рейнен и Джон де Вольф, а также тренер вратарей Юри Ниеминен.

Робин ван Перси начал свою тренерскую карьеру в 2020 году, работая в молодежных командах «Фейеноорда». В сезоне 2024/25 возглавлял «Херенвен», который набрал 27 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.

The next chapter starts here.



𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞, welcome home again! pic.twitter.com/mgaM8yl79e