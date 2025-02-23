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Премьер-лига
Оболонь
23.02.2025 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 11:16 |
62
0

Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2025, 11:16 |
62
0
Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла. Оболонь – Ворскла

В воскресенье, 23 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Денис Шурман из Киевской области

Оболонь – Ворскла
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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