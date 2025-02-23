Украина. Премьер лига23 февраля 2025, 11:16 |
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Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
23 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
23 февраля 2025, 11:16 |
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В воскресенье, 23 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Ворскла».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Денис Шурман из Киевской области
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