Другие новости23 февраля 2025, 03:42 |
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ВИДЕО. Всё – в крови. Футболист Барселоны показал шокирующую травму
А ещё посетовал на судейство
23 февраля 2025, 03:42 |
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал на своей странице в Instagram опубликовал не самое приятное видео.
17-летний вундеркинд заснял окровавленный палец левой ноги и подписал видео: «Это не фол».
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Ямал отыграл 85 минут в матче против «Лас-Пальмаса», оформив ассист на Дани Ольмо. Его заменил Ферран Торрес.
Напомним, что «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» со счётом 0-2 и закрепилась на первом месте Ла Лиги.
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