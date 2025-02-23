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23 февраля 2025, 03:42 |
189
0

ВИДЕО. Всё – в крови. Футболист Барселоны показал шокирующую травму

А ещё посетовал на судейство

23 февраля 2025, 03:42 |
189
0
ВИДЕО. Всё – в крови. Футболист Барселоны показал шокирующую травму
Instagram. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал на своей странице в Instagram опубликовал не самое приятное видео.

17-летний вундеркинд заснял окровавленный палец левой ноги и подписал видео: «Это не фол».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ямал отыграл 85 минут в матче против «Лас-Пальмаса», оформив ассист на Дани Ольмо. Его заменил Ферран Торрес.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» со счётом 0-2 и закрепилась на первом месте Ла Лиги.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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