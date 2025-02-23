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23 февраля 2025, 03:31 |
182
0

ВИДЕО. Вы не поверите, чем занимался Трубин в свой выходной. Фантастика

Заряд мотивации

23 февраля 2025, 03:31 |
182
0
ВИДЕО. Вы не поверите, чем занимался Трубин в свой выходной. Фантастика
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин пропускал матч 23-го тура Примейра-лиги.

Лиссабонцы на домашнем стадионе разгромили «Боавишту» со счётом 3-0, а Трубина на линии заменил 22-летний Самуэл Соареш.

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Украинский вратарь в свой выходной не дал себе слабину и пошел заниматься в домашний спортзал.

Трубин на своей странице в Instagram поделился несколькими упражнениями: работой со штангой и прыжковой работой.

Видео футболист подписал с мотивационным подтекстом: «Оставайся голодным» и «Оставайся скромным».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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