ВИДЕО. Вы не поверите, чем занимался Трубин в свой выходной. Фантастика

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин пропускал матч 23-го тура Примейра-лиги.

Лиссабонцы на домашнем стадионе разгромили «Боавишту» со счётом 3-0, а Трубина на линии заменил 22-летний Самуэл Соареш.

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Украинский вратарь в свой выходной не дал себе слабину и пошел заниматься в домашний спортзал.

Трубин на своей странице в Instagram поделился несколькими упражнениями: работой со штангой и прыжковой работой.

Видео футболист подписал с мотивационным подтекстом: «Оставайся голодным» и «Оставайся скромным».