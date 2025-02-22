Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Завершились четыре матча 18-го тура УПЛ, еще четыре поединка впереди
С 21 до 24 февраля проходят поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Завершились четыре матча 18-го тура УПЛ, еще четыре поединка впереди.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После рестарта УПЛ житомирское Полесье нанесло поражение Ингульцу со счетом 1:0.
Криворожский Кривбасс неожиданно потерпел дома разгромное поражение от Вереса из Ровно (0:3).
23 февраля Динамо сыграет с Карпатами, а на следующий день Шахтер во Львове будет принимать Левый Берег.
Топ-пятерка УПЛ: Динамо Киев (43), Александрия (38), Шахтер (33), Кривбасс (31), Полесье (30).
Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (16), Оболонь (14), Черноморец (12), Ингулец (9).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 17-й тур
🏆 УПЛ. 18-й тур
🔹 21 февраля (пятница)
- 15:30. Колос – Черноморец – 1:2
🔹 22 февраля (суббота)
- 13:00. Кривбасс – Верес – 0:3
- 15:30. Ингулец – Полесье – 0:1
- 18:00. Рух – ЛНЗ – 0:1
🔹 23 февраля (воскресенье)
- 13:00. Оболонь – Ворскла
- 15:30. Александрия – Заря
- 18:00. Динамо – Карпаты
🔹 24 февраля (понедельник)
- 18:00. Шахтар – Лівий Берег
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|17
|13
|4
|0
|37 - 11
|43
|2
|Александрия
|17
|11
|5
|1
|26 - 12
|38
|3
|Шахтер Донецк
|16
|10
|3
|3
|41 - 15
|33
|4
|Кривбасс
|17
|9
|4
|4
|22 - 16
|31
|5
|Полесье
|18
|8
|6
|4
|25 - 16
|30
|6
|Карпаты Львов
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7
|Рух Львов
|18
|5
|8
|5
|21 - 15
|23
|8
|Верес
|18
|5
|7
|6
|20 - 24
|22
|9
|ЛНЗ Черкассы
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|10
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18 - 20
|22
|11
|Колос Ковалевка
|18
|3
|9
|6
|12 - 14
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15 - 25
|16
|13
|Левый берег
|17
|4
|4
|9
|9 - 20
|16
|14
|Черноморец
|18
|4
|3
|11
|13 - 26
|15
|15
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10 - 29
|14
|16
|Ингулец
|17
|1
|6
|10
|12 - 32
|9
📊 Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Клуб на пару месяцев заморозил зарплату Эдуардо Герреро