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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 21:00 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:54
2098
1

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса

Завершились четыре матча 18-го тура УПЛ, еще четыре поединка впереди

22 февраля 2025, 21:00 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:54
2098
1
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
ФК Полесье

С 21 до 24 февраля проходят поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Завершились четыре матча 18-го тура УПЛ, еще четыре поединка впереди.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После рестарта УПЛ житомирское Полесье нанесло поражение Ингульцу со счетом 1:0.

Криворожский Кривбасс неожиданно потерпел дома разгромное поражение от Вереса из Ровно (0:3).

23 февраля Динамо сыграет с Карпатами, а на следующий день Шахтер во Львове будет принимать Левый Берег.

Топ-пятерка УПЛ: Динамо Киев (43), Александрия (38), Шахтер (33), Кривбасс (31), Полесье (30).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (16), Оболонь (14), Черноморец (12), Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 17-й тур

🏆 УПЛ. 18-й тур

🔹 21 февраля (пятница)

  • 15:30. Колос – Черноморец – 1:2

🔹 22 февраля (суббота)

  • 13:00. Кривбасс – Верес – 0:3
  • 15:30. Ингулец – Полесье – 0:1
  • 18:00. Рух – ЛНЗ – 0:1

🔹 23 февраля (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Ворскла
  • 15:30. Александрия – Заря
  • 18:00. Динамо – Карпаты

🔹 24 февраля (понедельник)

  • 18:00. Шахтар – Лівий Берег

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 17 13 4 0 37 - 11 43
2 Александрия 17 11 5 1 26 - 12 38
3 Шахтер Донецк 16 10 3 3 41 - 15 33
4 Кривбасс 17 9 4 4 22 - 16 31
5 Полесье 18 8 6 4 25 - 16 30
6 Карпаты Львов 17 7 3 7 22 - 21 24
7 Рух Львов 18 5 8 5 21 - 15 23
8 Верес 18 5 7 6 20 - 24 22
9 ЛНЗ Черкассы 18 6 4 8 19 - 26 22
10 Заря 16 7 1 8 18 - 20 22
11 Колос Ковалевка 18 3 9 6 12 - 14 18
12 Ворскла 17 4 4 9 15 - 25 16
13 Левый берег 17 4 4 9 9 - 20 16
14 Черноморец 18 4 3 11 13 - 26 15
15 Оболонь 17 3 5 9 10 - 29 14
16 Ингулец 17 1 6 10 12 - 32 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Andromed
було дуже неочікувано побачити таку розгромну поразку Кривбаса, думаю може десь недооцінили суперника 
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