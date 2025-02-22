Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса

С 21 до 24 февраля проходят поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Завершились четыре матча 18-го тура УПЛ, еще четыре поединка впереди.

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После рестарта УПЛ житомирское Полесье нанесло поражение Ингульцу со счетом 1:0.

Криворожский Кривбасс неожиданно потерпел дома разгромное поражение от Вереса из Ровно (0:3).

23 февраля Динамо сыграет с Карпатами, а на следующий день Шахтер во Львове будет принимать Левый Берег.

Топ-пятерка УПЛ: Динамо Киев (43), Александрия (38), Шахтер (33), Кривбасс (31), Полесье (30).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (16), Оболонь (14), Черноморец (12), Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 17-й тур

🏆 УПЛ. 18-й тур

🔹 21 февраля (пятница)

15:30. Колос – Черноморец – 1:2

🔹 22 февраля (суббота)

13:00. Кривбасс – Верес – 0:3

– 0:3 15:30. Ингулец – Полесье – 0:1

– 0:1 18:00. Рух – ЛНЗ – 0:1

🔹 23 февраля (воскресенье)

13:00. Оболонь – Ворскла

15:30. Александрия – Заря

18:00. Динамо – Карпаты

🔹 24 февраля (понедельник)

18:00. Шахтар – Лівий Берег

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 17 13 4 0 37 - 11 43 2 Александрия 17 11 5 1 26 - 12 38 3 Шахтер Донецк 16 10 3 3 41 - 15 33 4 Кривбасс 17 9 4 4 22 - 16 31 5 Полесье 18 8 6 4 25 - 16 30 6 Карпаты Львов 17 7 3 7 22 - 21 24 7 Рух Львов 18 5 8 5 21 - 15 23 8 Верес 18 5 7 6 20 - 24 22 9 ЛНЗ Черкассы 18 6 4 8 19 - 26 22 10 Заря 16 7 1 8 18 - 20 22 11 Колос Ковалевка 18 3 9 6 12 - 14 18 12 Ворскла 17 4 4 9 15 - 25 16 13 Левый берег 17 4 4 9 9 - 20 16 14 Черноморец 18 4 3 11 13 - 26 15 15 Оболонь 17 3 5 9 10 - 29 14 16 Ингулец 17 1 6 10 12 - 32 9 Полная таблица

📊 Инфографика