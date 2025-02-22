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Премьер-лига
Рух Львов
22.02.2025 18:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 19:58 | Обновлено 22 февраля 2025, 20:18
795
5

Григорчук начал с победы. ЛНЗ минимально одолел Рух

Черкасский клуб благодаря минимальной победе прервал безвыигрышную серию из пяти поединков

22 февраля 2025, 19:58 | Обновлено 22 февраля 2025, 20:18
795
5
Григорчук начал с победы. ЛНЗ минимально одолел Рух
Фк ЛНЗ

В первом в этом году официальном матче «Руха» главный тренер «желто-черных» Виталий Пономарев в стартовом составе задействовал двух новых игроков, не выступавших за руховцев в первой части чемпионата. Это Эдсон, вернувшийся во львовский клуб после аренды в мексиканском «Хуаресе», и перешедший из «Карпат» Юрий Тлумак. Роман Григорчук же задействовал трех новичков ЛНЗ – Александра Драмбаева из «Кривбасса», Богдана Кушниренко и Вячеслава Танковского из «Полесья».

Гости активнее начали игру и в начале матча опасно пробивал Яшари, но Ледвий в броске ликвидировал угрозу. И все же, ЛНЗ вскоре открыл счет. Яшари с правого фланга атаки сделал передачу на свободного Танковского, который в одно касание пробил низом мимо вратаря. Для Танковского, к слову, это была первая игра в текущем чемпионате.

Игроки черкасского клуба продолжали искать пути взятия ворот «Руха». Дальний удар Путри пришелся выше ворот, а Эйнел пробил низом в руки вратарю. А после очередного удара Яшари мяч от соперника срикошетил на угловой. Вскоре игра выровнялась и обе команды пытались подолгу контролировать мяч. Однако до заключительных ударов в рамку ворот дело не доходило.

Во время перерыва в матче в составе «Руха» произошло три замены: на поле вышли Слюбик, Пидгурский и новичок «желто-черных» Рябов, выступавший за «Карпаты». Первый же опасный момент во втором тайме возник у ворот хозяев, когда удар Эйнела пришелся в перекладину ворот.

Игроки «Руха» тоже пытались завершить атаки ударами, но Дидык не попал в рамку ворот, а Холод пробил в руки Кучеренко. Борьба за мяч шла на подступах к воротам, и арбитру Райди часто приходилось останавливать игру, фиксируя нарушения правил. Вскоре в составе руховцев дебютировал Погорилый, начинавший нынешний сезон в «Александрии». И Погорилый имел возможность отличиться, но вратарь ЛНЗ разгадал направление удара нападающего.

Подопечные Виталия Пономарева пытались избежать поражения. К концу основного времени Рябов заработал перспективный штрафной удар, но Дидык мощным ударом попал в «стенку». Гости тоже при первой возможности контратаковали и Ледвий спасает ворота, справившись с ударом Пасича. На последних секундах матча мог вырвать ничью Роман, но при добивании не попал в ворота.

В итоге прервалась пропускная гостевая клубная рекордная серия ЛНЗ, которая продолжалась в УПЛ 15 игр – 24 гола. Завершилась и безвыигрышная клубная рекордная серия черкасского клуба, продолжавшаяся в чемпионате 5 игр: ничья и четыре поражения. И произошло это в дебютной игре Романа Григорчука у руля ЛНЗ в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 18 тур

Рух – ЛНЗ – 0:1

Голы: Танковский, 3

Предупреждение: Притула, 81 – Яшари, 45, Бессала, 48, Драмбаев, 62

«Рух»: Ледвий – Дидык, Холод, Слюсар (Притула, 76) – Тлумак (Слюбик, 46), Роман, Пидгурский (Рябов, 46), Эдсон Фернандо (Пастух, 46), Лях – Карабин, Климчук (Погорелый, 69)

ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев, Дайко, Муравский, Путря – Танковский, Кушниренко – Соареш (Г. Пасич, 76), Яшари, Бессала (Топалов, 83) – Момо

Арбитр: Михаил Райда (Ужгород)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 5
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Andromed
матч насправді не можна назвати видовичним, було більше боротьби ніж якихось гострих моментів
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0
😸
Перші матчі у новому календарі завжди важкі для всіх команд
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0
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DonetskCity_Love_Rybakinu
Ну звісно ж що ТАНКовський! Кому ж як не йому вирішувати долю таких поєдинків!
Він один класом вище, ніж Рух й ЛНЗ разом узяті.
Адже ви згадайте - чий він вихованець!🧡🖤⚒️
Одним словом, наш ТАНК сьогодні у вогні!💥
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-1
Iigor6583
А для чого футбольор після забитого голу всунув свою ріпу в телекамеру ???
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-2
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