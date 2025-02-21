В субботу, 22 февраля, «Рух» в рамках 18-го тура чемпионата на стадионе «Арена Львов» встретится с черкасским ЛНЗ, действиями которого впервые в УПЛ будет руководить Роман Григорчук.

Рух

Во время зимнего перерыва в чемпионате в составе «Руха» произошли существенные кадровые изменения. «Карпаты» пополнились сразу четырьмя руховцами: Алексеем Сычем, Игорем Краснопиром, Олегом Федором и Ильей Квасницей. Из «Карпат» ряды «желто-черных» пополнили Артур Рябов и Юрий Тлумак. Также новичками «Руха» стали Артур Ременяк («Минай») и Олег Горин (последний клуб – «Днепр-1»).

Тренировочные заграничные сборы подопечные Виталия Пономарева провели в Словении, где сыграли 8 контрольных матчей. При этом руховцы ни разу не проиграли: 5 побед и 3 ничьи. В субботу «Рух» может одержать 20-ю домашнюю победу в УПЛ. Это будет 30-й домашний матч руховцев при Виталии Пономареве в чемпионатах. Игроки «Руха» с 15 сентября больше одного гола за матч в чемпионате не забивают.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в частности, отсутствие большой части игроков основного состава и тренерско-административного штаба по болезни, львовяне понимают, что матч должен состояться 22 февраля. Поэтому в этом поединке будут участвовать футболисты, которые здоровы, есть в распоряжении первой команды и игроки молодежного состава. А мотивацией обращения ФК «Рух» в соответствующие органы о переносе матча было желание донести, что в чемпионате должен преобладать спортивный принцип.

ЛНЗ

В декабре новым главным тренером ЛНЗ был назначен Роман Григорчук, который стал уже 3-м с начала сезона рулевым черкасского клуба – после Андреса Карраско и Андрея Диканя. Для Григорчука это будет юбилейный 180-й тренерский матч в УПЛ, а ранее он возглавлял в элитном украинском дивизионе запорожский «Металлург» и «Черноморец».

Новичками ЛНЗ стали Александр Драмбаев («Кривбасс»), Богдан Кушниренко, Вячеслав Танковский (оба – «Полесье»), Александр Якименко, предыдущие три года проведший в системе бельгийского «Брюгге». Вместе с тем, из игроков, выступавших в первой части чемпионата, покинули черкасский клуб Матей Ангелов, Денис Олейник, Марк Ассинор и Арад Бар.

Зарубежный этап подготовки ко второй части сезона подопечные Романа Григорчука провели в Испании. ЛНЗ сыграл 7 товарищеских матчей: одна победа, одна ничья и 5 поражений. Безвыигрышная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в чемпионате 5 игр: ничья и 4 поражения. Пропускная же гостевая клубная рекордная серия черкасского клуба длится в УПЛ 15 игр – 24 гола. ЛНЗ занимает 10-е место в таблице и может потерпеть 20-е поражение в УПЛ, в том числе 10-е гостевое.

Статистика встреч

В общей сложности руховцы в УПЛ провели с ЛНЗ три матча: победа, ничья и поражение. Предыдущий раз «желто-черные» принимали черкасский клуб 1 апреля 2024 года и этот поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного гола в компенсированное время стал Остап Притула.

Фемида

Арбитром матча назначен Михаил Райда (Закарпатская область), который в УПЛ провел 8 матчей. ЛНЗ при этом арбитре провел 2 игры (победа и поражение), а «Рух» при судействе Райды сыграет первый матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Рух» в предыдущих двух домашних матчах чемпионата не побеждал. Безвыигрышная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в УПЛ 5 игр. Прогнозируем ничью на стадионе «Арена Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Дидык, Холод, Слюсар, Роман, Пидгурский, Лях, Рябов, Рунич, Тлумак, Карабин.

ЛНЗ: Пеньков, Путря, Муравский, Салиху, Драмбаев, Танковский, Бойко, Кушниренко, Г. Пасич, Топалов, Халайла.