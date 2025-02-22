Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – ЛНЗ Черкассы – 0:1. Быстрая контратака на 3-й. Видео гола и обзор
Премьер-лига
Рух Львов
22.02.2025 18:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 22 февраля 2025, 20:32
923
0

Рух – ЛНЗ Черкассы – 0:1. Быстрая контратака на 3-й. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ 2024/25

22 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 22 февраля 2025, 20:32
923
0
Рух – ЛНЗ Черкассы – 0:1. Быстрая контратака на 3-й. Видео гола и обзор
ЛНЗ Черкассы. Вячеслав Танковский

22 февраля прошел матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы сыграли на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2024/25. 18-й тур, 22 февраля

Рух Львов – ЛНЗ Черкассы – 0:1

Гол: Танковский, 3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Танковский, 3 мин.

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (ЛНЗ Черкассы).
По теме:
Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2. Как пропускал Бущан. Видео голов, обзор матча
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Арсенал – Вест Хэм – 0:1. 34 минуты Зинченко и удаление. Видео гола и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Танковский видео голов и обзор Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина заняла 8-е место в мужской эстафете, Норвегия взяла золото ЧМ-2025
Биатлон | 22 февраля 2025, 17:26 11
Украина заняла 8-е место в мужской эстафете, Норвегия взяла золото ЧМ-2025
Украина заняла 8-е место в мужской эстафете, Норвегия взяла золото ЧМ-2025

На чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде состоялась мужская эстафета

Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бокс | 22 февраля 2025, 02:45 0
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»

Маклин считает, что все избегают Баколе

Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Футбол | 22.02.2025, 17:49
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Байер выиграл и продолжает борьбу, хет-трик хавбека за 15 минут
Футбол | 22.02.2025, 19:50
Байер выиграл и продолжает борьбу, хет-трик хавбека за 15 минут
Байер выиграл и продолжает борьбу, хет-трик хавбека за 15 минут
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Футбол | 21.02.2025, 20:58
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
Мегафайт между Дюбуа и Паркером на грани срыва. Что случилось?
Мегафайт между Дюбуа и Паркером на грани срыва. Что случилось?
20.02.2025, 19:37 9
Бокс
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем