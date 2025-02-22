22 февраля прошел матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы сыграли на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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УПЛ 2024/25. 18-й тур, 22 февраля

Рух Львов – ЛНЗ Черкассы – 0:1

Гол: Танковский, 3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Танковский, 3 мин.