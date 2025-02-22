22.02.2025 18:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига22 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 22 февраля 2025, 20:32
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Рух – ЛНЗ Черкассы – 0:1. Быстрая контратака на 3-й. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ 2024/25
22 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 22 февраля 2025, 20:32
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22 февраля прошел матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и ЛНЗ Черкассы.
Коллективы сыграли на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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УПЛ 2024/25. 18-й тур, 22 февраля
Рух Львов – ЛНЗ Черкассы – 0:1
Гол: Танковский, 3
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Танковский, 3 мин.
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (ЛНЗ Черкассы).
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