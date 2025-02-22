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Премьер-лига
Рух Львов
22.02.2025 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 00:26 | Обновлено 22 февраля 2025, 00:28
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Рух – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

22 февраля 2025, 00:26 | Обновлено 22 февраля 2025, 00:28
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0
Рух – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК ЛНЗ

В субботу, 22 февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

«Рух» завершил первую часть чемпионата на седьмом месте, в то время как ЛНЗ не может выиграть уже 5 поединков подряд в рамках УПЛ и занимает десятую строчку. Кроме того, у обеих команд во время зимнего антракта произошли значительные изменения. Состав «желто-черных» в результате объединения с «Карпатами» покинули лидеры команды Алексей Сыч, Илья Квасница, Игорь Краснопир и Олег Федор. Черкасский клуб, в свою очередь, возглавил Роман Григорчук, который также формирует команду под свое видение игры.

Кроме того, данная игра была под угрозой переноса, учитывая тот факт, что у «Руха» заболело гриппом около 20 работников, из которых 12 — футболисты, в том числе и главный тренер Виталий Пономарев. И хотя ЛНЗ дал свое согласие в просьбе переноса матча, но УПЛ не пошло львовской команде навстречу и не стало переносить игру на другой срок. Поэтому интересно будет посмотреть, удастся ли «Руху» без полутора десятка игроков дать бой черкасской команде во главе с новым наставником.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
22 февраля 2025 -
18:00
ЛНЗ Черкассы
Ничья 4.45 Сделать ставку
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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