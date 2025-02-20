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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
23.02.2025 17:15 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:02
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0

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 февраля в 17:15 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги

20 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:02
70
0
Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Жирона

В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Жирона
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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Жирона
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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