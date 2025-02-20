В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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