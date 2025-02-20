23.02.2025 17:15 - : -
Испания20 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:02
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Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 февраля в 17:15 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
20 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:02
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В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – ЖиронаСмотреть трансляцию
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