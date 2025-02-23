Реал Мадрид - Жирона - 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 23 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались мадридский «Реал» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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На 41-й минуте матча Лука Модрич пробил очень сильно по воротам «Жироны и попал в девятку. Голкипер к такому удару не был готов.

На 85-й минуте Килиан Мбаппе дал голевую передачу на Винисиуса, который переиграл голкипера - 2:0

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Гол Луки Модрича

Гол Винисиуса Джуниора