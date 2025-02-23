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Испания
23 февраля 2025, 19:30 |
1697
1

Реал Мадрид - Жирона - 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в матче 25-го тура Ла Лиги

23 февраля 2025, 19:30 |
1697
1
Реал Мадрид - Жирона - 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались мадридский «Реал» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 41-й минуте матча Лука Модрич пробил очень сильно по воротам «Жироны и попал в девятку. Голкипер к такому удару не был готов.

На 85-й минуте Килиан Мбаппе дал голевую передачу на Винисиуса, который переиграл голкипера - 2:0

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гол Луки Модрича

Гол Винисиуса Джуниора

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Без сюрпризів. Реал взяв три очки. там де і повинен був брати.
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