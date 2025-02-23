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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
23.02.2025 17:15 - : -
Жирона
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Испания
23 февраля 2025, 04:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:32
18
0

Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 февраля в 17:15 по Киеву

23 февраля 2025, 04:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:32
18
0
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Мичел

23 февраля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» Мадрид встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда на фоне успехов прошлого сезона достаточно тяжело проходит нынешний, и периодически возникают слухи о возможной отставке Анчелотти. Чего стоит только два разгрома от Барселоны, причем второй прямо в финале Суперкубка. Да и в Лиге чемпионов вроде бы исправились после противоречивого старта с 3-мя поражениями в 5 первых турах, но все равно пришлось играть уже в первом раунде плей-офф, в феврале, с уже постоянным противником, Манчестер Сити. Вырвав победу в Англии в концовке поединка, дома выиграли куда спокойнее за счет хет-трика Мбаппе.

В рамках Примеры, став к середине зимы единоличным лидером, потом клуб ухитрился получить поражение от Эспаньола и закончил только вничью с Атлетико в дерби. Но Осасуна сумела закончить 1:1 - и это уже стоило единоличного лидера. Анчелотти нужно что-то менять, но точно к Куртуа вопросов нет, так что Лунин и здесь будет на скамейке запасных.

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Жирона

Клуб в прошлом сезоне выдала лучший результат в своей истории. При ожидаемом прогрессе он превзошел любые ожидания, став третьим... А сейчас, как и другие выскочки, подопечные Мичела Санчеса показывают себя куда скромнее. Тем более что ряд звезд, в том числе и Довбика, продали.

Дебют в Лиге чемпионов обернулся 7-ю поражениями в 8 поединках - благо, что есть Слован, с которым одну победу испанцы все же взяли. Не менее позорно вылетели из кубка - там уступили УД Логроньес, середняку третьего дивизиона. Остаются надежды не сильно просесть в рамках Примеры, но там изначально не лучшие результаты в 2025-м году еще ухудшились. Обыграв Лас-Пальмас, Цыганков и компания уступили до этого Севилье и Райо Вальекано, а Атлектиком были разгромлены 0:3. Да и Хетафе уступили 1:2.

Статистика личных встреч

Все три последних очных противостояния были выиграны столичным грандом, причем со счетом 3:0 или даже 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что гости смогут навязать сопротивление чемпиону. Они в кризисе, так что такого соперника Мбаппе и компания выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
23 февраля 2025 -
17:15
Жирона
Фора Реала (-1.5) 1.77 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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