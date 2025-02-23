С суперголом Модрича. Реал разобрался с Жироной
Команды встречались в матче 25-го тура Ла Лиги
В 25-м туре Ла Лиги встречались мадридский «Реал» и «Жирона».
Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, а вот голкипер «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.
Мадридцы сразу завладели инициативой в матче, пытаясь как можно быстрее открыть счет. Однако забить удалось лишь на 41-й минуте.
Игроки «Реала» выполнили угловой, с которым справились защитники «Жироны». Мяч отлетел к Луке Модричу, который обработал его и слета пробил в «девятку».
Во втором тайме хозяева продолжали атаковать, но во второй раз отличились лишь под занавес поединка.
Килиан Мбаппе разобрался с защитниками на левом фланге и отдал передачу на Винисиуса, который вышел один на один с Гассанигой и уверенно переиграл голкипера.
В итоге «Реал» одержал уверенную победу, поднялся на второе место и сравнялся с «Барселоной» по набранным очкам (54). «Жирона» находится на 13-й позиции.
Ла Лига. 25-й тур. 23 февраля
Реал Мадрид – Жирона – 2:0
Голы: Модрич, 41, Винисиус, 85
Предупреждения: Крейчи, 64, Солис Ромеро, 70
Реал Мадрид: Куртуа, Лукас, Асенсио, Алаба (Камавинга, 73), Менди, Модрич (Рюдигер, 86), Чуамени, Родриго, Диас (Себальос, 73), Винисиус Джуниор (Эндрик, 90), Мбаппе
Жирона: Гассанига, Лопес, Крейчи, Блинд, Мартинес, Ромеу (Солис Ромеро, 66), Мартин (Хиль, 66), Гутберрес, ван де Бек (Артур Мело, 56), Цыганков, Данжума (Асприлья, 66)
Відео голов и обзор матча
Гол Луки Модрича
Гол Винисиуса Джуниора
События матча
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