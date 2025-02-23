С суперголом Модрича. Реал разобрался с Жироной

В 25-м туре Ла Лиги встречались мадридский «Реал» и «Жирона».

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, а вот голкипер «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.

Мадридцы сразу завладели инициативой в матче, пытаясь как можно быстрее открыть счет. Однако забить удалось лишь на 41-й минуте.

Игроки «Реала» выполнили угловой, с которым справились защитники «Жироны». Мяч отлетел к Луке Модричу, который обработал его и слета пробил в «девятку».

Во втором тайме хозяева продолжали атаковать, но во второй раз отличились лишь под занавес поединка.

Килиан Мбаппе разобрался с защитниками на левом фланге и отдал передачу на Винисиуса, который вышел один на один с Гассанигой и уверенно переиграл голкипера.

В итоге «Реал» одержал уверенную победу, поднялся на второе место и сравнялся с «Барселоной» по набранным очкам (54). «Жирона» находится на 13-й позиции.

Ла Лига. 25-й тур. 23 февраля

Реал Мадрид – Жирона – 2:0

Голы: Модрич, 41, Винисиус, 85

Предупреждения: Крейчи, 64, Солис Ромеро, 70

Реал Мадрид: Куртуа, Лукас, Асенсио, Алаба (Камавинга, 73), Менди, Модрич (Рюдигер, 86), Чуамени, Родриго, Диас (Себальос, 73), Винисиус Джуниор (Эндрик, 90), Мбаппе

Жирона: Гассанига, Лопес, Крейчи, Блинд, Мартинес, Ромеу (Солис Ромеро, 66), Мартин (Хиль, 66), Гутберрес, ван де Бек (Артур Мело, 56), Цыганков, Данжума (Асприлья, 66)

Відео голов и обзор матча

Гол Луки Модрича

Гол Винисиуса Джуниора