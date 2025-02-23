ГВАРДИОЛА: «Я никогда не жалуюсь. Иногда бывают сложные периоды»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от центрального матча 26 тура Английской Премьер-лиги, где «горожане» сыграют против «Ливерпуля».

«Календарь есть календарь. Я никогда на это не жалуюсь. Иногда бывают сложные периоды. Мы сыграем этот матч (с Ливерпулем), затем против Тоттенхэма. После этого между играми будет шесть-семь дней – это хорошо для обновления игроков и подготовки. Посмотрим, что сможем сделать в оставшиеся месяцы сезона – мы выложимся на максимум.

С тех пор как я приехал сюда 9 лет назад, Премьер-лига изменилась. Очень сильно изменился уровень команд. Я не знаю, как было раньше, но сейчас каждый может победить каждого. Раньше, возможно, претендентами на чемпионский титул были 1, 2 или 3 команды. Но сейчас их много.

Мы четвертые, а не последние в Премьер-лиге. Даже с учетом того, как мы сражаемся, мы находимся на более чем достойном месте. Мы не будем бороться за титул Премьер-лиги, но за Кубок Англии мы уже боремся», – сказал Пеп.

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» запланирован на воскресенье, 23 февраля. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.