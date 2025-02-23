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Чемпионат Германии
Бавария
23.02.2025 18:30 - : -
Айнтрахт Ф
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Германия
23 февраля 2025, 04:24 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:25
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Бавария – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 23 февраля в 18:30 Киеву

23 февраля 2025, 04:24 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:25
10
0
Бавария – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля на «Альянц-Арене» пройдет матч 23-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Бавария» встретится с «Айнтрахтом» Франкфурт. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда перед началом прошлого сезона потратила крупные, особенно для Германии, деньги - один Кейн стоил девятизначную сумму. Но в итоге и в Бундеслиге сползли с привычного 1-го места на 3-е, и в других турнирах остались без трофеев. Безусловный провал по меркам такого клуба, из которого выводить позвали неожиданно не кого-то из мэтров, а Компани.

Венсан быстро вылетел из кубка, а в Лиге чемпионов немцам пришлось в феврале играть дополнительный раунд плей-офф с Селтиком. С шотландцами вроде бы все решили в Глазго: вели в пару голов, закончили 2:1. Но дома пропустили, и ответить получилось только на 90+ минутах. Главное, что в Бундеслиге гранд из Мюнхена постепенно оторвался ото всех преследователей во главе с Байером. В прошлом туре, играя с чемпионом, Мюллер и компания ограничились нулевой ничьей.

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Айнтрахт Франкфурт

Клуб в целом достаточно неплохо котируется в современном немецком футболе. В 2022-м году он даже Лигу Европы выиграл. Да и в прошлом сезоне добыл достаточно высокое, 6-е место. А в новом цикле, параллельно удачно выступая в еврокубке, получалось у команды держаться в квартете лидеров. Но во многом все эти успехи были связаны с расцвевшим во Франкфурте-на-Майне Мармушем, что и забивал сам, и ассистировал партнером.

В итоге на египтянине, подписанном бесплатно, немало заработали - Манчестер Сити, не особенно торгуясь, выложил 75 миллионов. Но без своего лидера атак другие подопечные Дино Топмеллера быстро сбавили в результатах - только ничьи с Вольфсбургом, Хоффенхаймом и Менхенгладбахом. И только новичка, Хольштайн, уверенно обыграли.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках у клубов по одной победе. В нынешнем сезоне они в октябре выдали зрелищные 3:3.

Прогноз

Букмекерские конторы видят явным фаворитом Кейна и компанию. С учетом проблем их гостей, ставим на подопечных Компани при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Бавария
23 февраля 2025 -
18:30
Айнтрахт Ф
Фора Баварии (-1.5) 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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