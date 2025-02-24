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Бавария
23.02.2025 18:30 – FT 4 : 0
Айнтрахт Ф
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Германия
24 февраля 2025, 23:37 |
146
2

Разгром в Мюнхене. Бавария дома уничтожила Айнтрахт

Команда Венсана Компани забила 4 безответных мяча

24 февраля 2025, 23:37 |
146
2
Разгром в Мюнхене. Бавария дома уничтожила Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 23-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Айнтрахтом».

Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Венсана Компани разгромила гостей со счетом 4:0. Стоит отметить, что главный голеадор мюнхенской команды Гарри Кейн, на счету которого 29 голов в 32 матчах сезона, в этом матче не забивал, ибо появился на поле лишь на 64-й минуте, заменив Томаса Мюллера.

После этого матча «Бавария» с 58 очками осталась на первом месте, а «Айнтрахт» с 42 баллами остался на 3-й позиции.

Бундеслига. 23-й тур

Бавария – Айнтрахт – 4:0

Голы: Олисе, 45+2, Ито, 61, Мусиала, 82, Гнабри, 90+2

Фото матча:

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Бавария Бавария - Айнтрахт Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига Джамал Мусиала Майкл Олисе Хироки Ито Серж Гнабри
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Первый Среди Равных
Ребята, це вчора було
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+1
ivankondrat96
Розрив між першою та третьою командою у 16 очок не додає інтриги і дещо нагадує певний період у нашому чемпіонаті, або у чемпіонаті Шотландії
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0
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