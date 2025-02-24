Разгром в Мюнхене. Бавария дома уничтожила Айнтрахт
Команда Венсана Компани забила 4 безответных мяча
В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 23-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Айнтрахтом».
Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене.
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Команда Венсана Компани разгромила гостей со счетом 4:0. Стоит отметить, что главный голеадор мюнхенской команды Гарри Кейн, на счету которого 29 голов в 32 матчах сезона, в этом матче не забивал, ибо появился на поле лишь на 64-й минуте, заменив Томаса Мюллера.
После этого матча «Бавария» с 58 очками осталась на первом месте, а «Айнтрахт» с 42 баллами остался на 3-й позиции.
Бундеслига. 23-й тур
Бавария – Айнтрахт – 4:0
Голы: Олисе, 45+2, Ито, 61, Мусиала, 82, Гнабри, 90+2
Фото матча:
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