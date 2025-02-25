Бавария – Айнтрахт – 4:0. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 23-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Айнтрахтом».

Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене.

Команда Венсана Компани разгромила гостей со счетом 4:0.

После этого матча «Бавария» с 58 очками осталась на первом месте, а «Айнтрахт» с 42 баллами остался на 3-й позиции.

Бундеслига. 23-й тур

Бавария – Айнтрахт – 4:0

Голы: Олисе, 45+2, Ито, 61, Мусиала, 82, Гнабри, 90+2

Видеообзор матча: