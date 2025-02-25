Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Айнтрахт – 4:0. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Германии
Бавария
23.02.2025 18:30 – FT 4 : 0
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 февраля 2025, 00:49 |
68
0

Бавария – Айнтрахт – 4:0. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Бундеслиги

25 февраля 2025, 00:49 |
68
0
Бавария – Айнтрахт – 4:0. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 23-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Айнтрахтом».

Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене.

Команда Венсана Компани разгромила гостей со счетом 4:0.

После этого матча «Бавария» с 58 очками осталась на первом месте, а «Айнтрахт» с 42 баллами остался на 3-й позиции.

Бундеслига. 23-й тур

Бавария – Айнтрахт – 4:0

Голы: Олисе, 45+2, Ито, 61, Мусиала, 82, Гнабри, 90+2

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хироки Ито (Бавария).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
По теме:
Рома – Монца – 4:0. Справились без Довбика. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Катастрофа для Монцы. Кристанте забил 4-й гол Ромы
Разгром в Мюнхене. Бавария дома уничтожила Айнтрахт
Бавария Бавария - Айнтрахт Айнтрахт Франкфурт Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24 февраля 2025, 18:40 11
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 

Артемом заинтересовался «Интер»

ВИДЕО. Милота дня. Мама поддержала звездного сына-футболиста после травмы
Футбол | 25 февраля 2025, 02:04 0
ВИДЕО. Милота дня. Мама поддержала звездного сына-футболиста после травмы
ВИДЕО. Милота дня. Мама поддержала звездного сына-футболиста после травмы

Скорость восстановления растёт...

Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Футбол | 24.02.2025, 08:18
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Футбол | 24.02.2025, 09:59
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Футбол | 24.02.2025, 19:56
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 07:47
Бокс
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
24.02.2025, 04:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем