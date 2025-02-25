23.02.2025 18:30 – FT 4 : 0
Германия25 февраля 2025, 00:49 |
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Бавария – Айнтрахт – 4:0. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Бундеслиги
25 февраля 2025, 00:49 |
68
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В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 23-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Айнтрахтом».
Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене.
Команда Венсана Компани разгромила гостей со счетом 4:0.
После этого матча «Бавария» с 58 очками осталась на первом месте, а «Айнтрахт» с 42 баллами остался на 3-й позиции.
Бундеслига. 23-й тур
Бавария – Айнтрахт – 4:0
Голы: Олисе, 45+2, Ито, 61, Мусиала, 82, Гнабри, 90+2
Видеообзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хироки Ито (Бавария).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
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