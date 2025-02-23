Итоги 1-го тура тура женской Лиги наций. Сборная Украины занимает 2-е место

21 февраля выездным матчем с Албанией женская сборная Украины начала борьбу в Лиге наций 2025.

Свой первый поединок нового года сине-желтые проводили в группе В4. Украинки отправились в гости в Албанию.

Украинская команда стартовала с победы над хозяйками (2:1) благодаря голам Ольги Авдийчук и Николь Козловой.

Сборная Украины с 3 очками занимает 2-е место в группе после Чехии, которая на старте турнира разгромила Хорватию (4:0).

Следующий поединок в Лиге наций женская сборная Украины проведет против команды Хорватии.

Номинально домашняя игра для украинок состоится 25 февраля в албанском городе Эльбасан на Эльбасан Арена, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Лига наций 2025 по футболу среди женщин

Группа В4. 1-й тур, 21 февраля 2025 года. Дуррес. Стадион Нико Дована.

Албания – Украина – 1:2 (0:1)

Голы: Бериша, 90+5 – Авдийчук, 31, Козлова, 48

Результаты матчей 1-го тура

Лига A. Турнирная таблица

Лига B. Турнирная таблица

Лига C. Турнирная таблица