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Лига наций
21 февраля 2025, 23:10 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:36
91
0

Албания – Украина – 1:2. Женская Лига наций. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций по футболу среди женщин

21 февраля 2025, 23:10 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:36
91
0
Албания – Украина – 1:2. Женская Лига наций. Видео голов и обзор матча
УАФ

21 лютого виїзним матчем з Албанією жіноча збірна України розпочала боротьбу в розіграші Ліги націй 2025.

Свій перший поєдинок нового року синьо-жовті проводили в межах групи В4 Ліги націй 2025. Українська оманда вирушила в гості до Албанії, а саме до міста Дуррес. Нна грі були присутні президент УАФ Андрій Шевченко та генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко.

Гості здорово розпочали поєдинок: на 6-й хвилині Андрухів непогано пробила здалеку, пізніше удар Апанащенко після кутового заблокували. Українки продовжили тиснути, зокрема Хімич у ближньому бою не переграла кіпера. Та вже за мить після кутового дівчата відкрили рахунок – Овдійчук головою замкнула передачу Кравчук.

Невдовзі хороший момент упустила Андрухів, удар якої прийшовся в руки кіперу. Пізніше вона ж пробила поруч зі стійкою, згодом Кравчук не переграла Реджепі після класного закидання до штрафного. До перерви албанки встигли відповісти своїм напівмоментом.

На початку другого тайму Козлова, яка вийшла на заміну, подвоїла перевагу гостей, головою замкнувши подачу Овдійчук. Після цього албанки провели кілька непоганих атак, але без особливих загроз для воріт Келюшик. У української команди можна відзначити удар здалеку в площину від Басанської.

На 66-й хвилині хороший шанс мали господарки – Келюшик парирувала удар Краснічі. Українки відповіли моментами Козлової та Гірин, однак переграти кіпера не вдалося. Синьо-жовті продовжували створювати тиск на суперниць, проте їм бракувало влучності. У компенсований час після кутового албанки забили – Беріша замкнула подачу Краснічі. Та в підсумку українська команда стартувала з перемоги – 2:1.

Свій наступний поєдинок у Лізі націй жіноча збірна України проведе проти команди Хорватії. Номінально домашня гра для українок відбудеться 25 лютого в албанському місті Ельбасан на «Ельбасан Арена», початок – о 19:00 за київським часом.

Ліга націй 2025 з футболу серед жінок

Група В4. 1-й тур, 21 лютого 2025. Дуррес. Стадіон «Ніко Дована».

Албанія – Україна – 1:2 (0:1)

Голи: Беріша (90+5) – Овдійчук (31), Козлова (48).

Албанія: Реджепі, Тукай, Хамонікай, Беголлі (Зарка, 30), Цуррай, Хілай, Франья, Беріша, Краснічі, Трока (Кукі, 78), Доці (к).

Головний тренер: Армір Грімай.

Україна: Келюшик, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Басанська, Андрухів (Гірин, 62), Петрик, Хімич (Панцулая, 79), Овдійчук (Семків, 75), Кравчук (Глущенко, 62), Калініна (Козлова, 46).

Головний тренер: Володимир Пятенко.

Арбітр: Франциска Вільдфеєр (Німеччина).

Попередження: Хамонікай (37), Зарка (60), Хілай (61) – Шматко (16).

Відеозапис матчу

ГОЛ! 1:0. Ольга Овдійчук, 31 хв

ГОЛ! 2:0. Николь Козлова, 48 хв

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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