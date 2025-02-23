МАХАНЬКОВ: «Такие моменты бывают, мы их вместе переживем»

Голкипер криворожского «Кривбасса» Владимир Маханьков поделился эмоциями после матча против «Вереса» (3:0), где он допустил результативную ошибку.

– После матча эксперты в студии УПЛ ТВ пришли к выводу, что счет не по игре. Соглашаетесь?

– Мы допустили много ошибок. Я в первом тайме ошибся и это привело к первому пропущенному мячу. Хотел бы извиниться перед командой, болельщиками за это, за результат. Это футбол, и он состоит из ошибок и успешных действий. К сожалению, сегодня мы ошибались больше, а соперник выглядел более агрессивным и закономерно победил в целом.

– «Кривбасс» создал больше опасных моментов, но уступил. Как это прокомментируете, чего не хватило?

– Многое. Моя зона ответственности – не пропускать, спасать команду. Это неудачный матч для меня, для команды. Рецепт один – скорее забывать игру, делать выводы, работать дальше. Профессиональный спорт он таков.

Такие моменты бывают, мы их вместе переживем и выйдем из ситуации с поднятой головой. В следующей игре против Ингульца будем пытаться реабилитироваться перед нашими преданными болельщиками, – сказал Маханьков.