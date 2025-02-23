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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 13:33 |
61
0

МАХАНЬКОВ: «Такие моменты бывают, мы их вместе переживем»

Голкипер допустил результативную ошибку в матче против «Вереса»

23 февраля 2025, 13:33 |
61
0
МАХАНЬКОВ: «Такие моменты бывают, мы их вместе переживем»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Голкипер криворожского «Кривбасса» Владимир Маханьков поделился эмоциями после матча против «Вереса» (3:0), где он допустил результативную ошибку.

– После матча эксперты в студии УПЛ ТВ пришли к выводу, что счет не по игре. Соглашаетесь?

– Мы допустили много ошибок. Я в первом тайме ошибся и это привело к первому пропущенному мячу. Хотел бы извиниться перед командой, болельщиками за это, за результат. Это футбол, и он состоит из ошибок и успешных действий. К сожалению, сегодня мы ошибались больше, а соперник выглядел более агрессивным и закономерно победил в целом.

– «Кривбасс» создал больше опасных моментов, но уступил. Как это прокомментируете, чего не хватило?

– Многое. Моя зона ответственности – не пропускать, спасать команду. Это неудачный матч для меня, для команды. Рецепт один – скорее забывать игру, делать выводы, работать дальше. Профессиональный спорт он таков.

Такие моменты бывают, мы их вместе переживем и выйдем из ситуации с поднятой головой. В следующей игре против Ингульца будем пытаться реабилитироваться перед нашими преданными болельщиками, – сказал Маханьков.

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Владимир Маханьков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Верес Ровно чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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