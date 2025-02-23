Дубль за три минуты. Левый Берег U-19 отобрал очки у Шахтера U-19

23 февраля состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу U-19, в котором сыграли молодежные команды «Шахтера» и «Левого Берега». «Горняки» сумели вырвать ничью во втором тайме – встреча завершилась со счетом 2:2.

В начале поединка нападающий гостей Роман Гереш оформил дубль за три минуты, благодаря чему команда из Киева ушла на перерыв с комфортным преимуществом. Во второй половине игры Башмарин и Ломага сумели восстановить паритет.

«Шахтер» U-19 набрал 50 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. «Левый Берег» U-19 имеет в своем активе 18 очков и разместился на 12-й позиции.

Чемпионат Украины по футболу U-19, 18-й тур. 23 февраля

Шахтер U-19 – Левый Берег U-19 – 2:2

Голы: Башмарин, 55, Ломага, 69 – Гереш, 9,11

Видеозапись матча: