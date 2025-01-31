Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию

В пятницу, 31 января 2025 года, турецкий «Эюпспор» официально объявил о подписании полузащитника национальной сборной Украины Тараса Степаненко.

Предыдущим клубом 35-летнего футболиста был донецкий «Шахтер», с которым игрока связывал контракт до завершения этого сезона. Тем не менее, по информации Transfermarkt, Степаненко перешел в «Эюпспор» на правах свободного агента, следовательно «горняки» не получили денег за этот трансфер.

В сезоне 2024/25 Тарас Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.