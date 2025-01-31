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  4. Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Турция
31 января 2025, 17:34 |
1231
10

Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию

По информации Transfermarkt, переход произошел на правах свободного агента

31 января 2025, 17:34 |
1231
10
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

В пятницу, 31 января 2025 года, турецкий «Эюпспор» официально объявил о подписании полузащитника национальной сборной Украины Тараса Степаненко.

Предыдущим клубом 35-летнего футболиста был донецкий «Шахтер», с которым игрока связывал контракт до завершения этого сезона. Тем не менее, по информации Transfermarkt, Степаненко перешел в «Эюпспор» на правах свободного агента, следовательно «горняки» не получили денег за этот трансфер.

В сезоне 2024/25 Тарас Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

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Дмитро Вус Источник: Transfermarkt
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Комментарии 10
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Gargantua81
ого!
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+1
Pavel_i_CO
Цікаво, хоч одна "легенда" іржавої помийки завершувала кар'єру в цьому клубі?) Всіх або срачами гнали, або самі втікали.... Наступний - Матвієнка, за якого ахмєтав не менше 20-ти млн хоче )))))
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0
Pavel_i_CO
Тупо втік кіргіз
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0
Lawrenso
нормально розійшлися, з повагою один до одного
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0
antt
Скільки отримав. НІчого не отримав. Але знаємо його ціну на трансфермарк.
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0
Alexandr Ladizhenskiy
Все вірно, навіщо ще платити до кінця сезону зарплату гравцю котрий не грає. Все логічно. Краще відпустити. 
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0
😼
Ого го го
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0
FunnyCat_____
ничего, летом за судакова Трабзон 10 ку даст и отыграются !
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-1
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