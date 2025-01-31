С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
31 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.
8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
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Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет Порту из Португалии.
Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком пропускает этот раунд, а в 1/8 финала может сыграть с Андерлехтом, Фенербахче, Твенте или Буде-Глимт.
Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
Пары 1/16 финала, 13 и 20 февраля
- Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)
- Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)
- Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
- Порту (Португалия) – Рома (Италия)
- Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия)
- ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
- Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания)
Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ
- Лацио (Италия)
- Атлетик (Испания)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Тоттенхэм (Англия)
- Айнтрахт (Германия)
- Лион (Франция)
- Олимпиакос (Греция)
- Рейнджерс (Шотландия)
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