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  4. С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Лига Европы
31 января 2025, 14:25 | Обновлено 31 января 2025, 14:54
2478
6

С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

31 января 2025, 14:25 | Обновлено 31 января 2025, 14:54
2478
6
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
УЕФА

31 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет Порту из Португалии.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком пропускает этот раунд, а в 1/8 финала может сыграть с Андерлехтом, Фенербахче, Твенте или Буде-Глимт.

Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Пары 1/16 финала, 13 и 20 февраля

  • Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)
  • Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
  • Порту (Португалия) – Рома (Италия)
  • Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия)
  • ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
  • Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания)

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ

  • Лацио (Италия)
  • Атлетик (Испания)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Тоттенхэм (Англия)
  • Айнтрахт (Германия)
  • Лион (Франция)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Рейнджерс (Шотландия)

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Лига Европы жеребьевка жеребьевка Лиги Европы выбор редакции статистические расклады Галатасарай Манчестер Юнайтед Рома Рим Тоттенхэм Твенте Андерлехт Фенербахче Олимпиакос Пирей ПАОК Глазго Рейнджерс Мидтьюлланд Виктория Пльзень Атлетик Бильбао АЗ Алкмаар Ференцварош Реал Сосьедад Аякс Айнтрахт Франкфурт ФКСБ (Стяуа) Бухарест Роман Яремчук Буде-Глимт Артем Довбик Лион Лацио Порту Юнион Сен-Жилуаз
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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Lulinnha
1/8 более интереснее получается 
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0
antt
З цих матчів серйозну увагу хіба Порту-Рома заслуговує. Ну хіба ще Алкмар -Галатасарай чи Фенербахче -Андерлехт. А ще є Сент-Жилуаз - Аякс - сусіди по бенілюксу, дербі короче кажучи.
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0
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Andromed
не пощастило Ромі, попали на один з найсильніших суперників, за те вже в 1/16 топове протистояння
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-1
Khafre
скажіть краще з ким зіграє Динамо?
чи позорне 34 місце ніде не грає?
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-7
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