С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

31 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

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Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет Порту из Португалии.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком пропускает этот раунд, а в 1/8 финала может сыграть с Андерлехтом, Фенербахче, Твенте или Буде-Глимт.

Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Пары 1/16 финала, 13 и 20 февраля

Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)

Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)

Порту (Португалия) – Рома (Италия)

Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия)

ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)

Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания)

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ

Лацио (Италия)

Атлетик (Испания)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Тоттенхэм (Англия)

Айнтрахт (Германия)

Лион (Франция)

Олимпиакос (Греция)

Рейнджерс (Шотландия)

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