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Англия
01 февраля 2025, 01:33 |
720
0

Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного

«Ньюкасл» нацелился на трансфер украинца

01 февраля 2025, 01:33 |
720
0
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, в последние дни Забарный стал приоритетным трансфером для английского клуба «Ньюкасл». Большим поклонником игры украинского защитника является наставник «сорок» Эдди Хау. «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в футболе, готов летом начать переговоры с «Борнмутом» и сразу предложить 50 миллионов фунтов стерлингов.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 24 матча на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Ньюкасл трансферы Борнмут Челси трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник
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