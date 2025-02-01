Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, в последние дни Забарный стал приоритетным трансфером для английского клуба «Ньюкасл». Большим поклонником игры украинского защитника является наставник «сорок» Эдди Хау. «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в футболе, готов летом начать переговоры с «Борнмутом» и сразу предложить 50 миллионов фунтов стерлингов.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 24 матча на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.