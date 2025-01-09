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  4. Дьявольское число. Магуайр оштрафован на 666 фунтов за быструю езду
Англия
09 января 2025, 02:13 |
45
0

Дьявольское число. Магуайр оштрафован на 666 фунтов за быструю езду

Также игрок Манчестер Юнайтед временно лишен права управления авто

09 января 2025, 02:13 |
45
0
Дьявольское число. Магуайр оштрафован на 666 фунтов за быструю езду
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал в объектив камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, когда двигался по тоннелю на Уилмслоу-роуд.

Инцидент произошел еще 5 марта 2024 года, но суд рассмотрел дело лишь недавно.

На суде Магуайр признал свою вину. Он превысил разрешенную скорость, двигаясь со 136 километрами в час. В результате ему запретили управлять автомобилем в течение 56 дней и назначили штраф в размере 666 фунтов.

В этом сезоне Магуайр демонстрирует на поле игру, похожую на его вождение. За 13 матчей у него ни одного забитого мяча, однако уже есть пять желтых карточек. Кажется, английский футболист имеет склонность к нарушению правил.

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чемпионат Англии по футболу штрафы Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
Олександр Сільченко Источник: BBC
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