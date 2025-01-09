Дьявольское число. Магуайр оштрафован на 666 фунтов за быструю езду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал в объектив камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, когда двигался по тоннелю на Уилмслоу-роуд.

Инцидент произошел еще 5 марта 2024 года, но суд рассмотрел дело лишь недавно.

На суде Магуайр признал свою вину. Он превысил разрешенную скорость, двигаясь со 136 километрами в час. В результате ему запретили управлять автомобилем в течение 56 дней и назначили штраф в размере 666 фунтов.

В этом сезоне Магуайр демонстрирует на поле игру, похожую на его вождение. За 13 матчей у него ни одного забитого мяча, однако уже есть пять желтых карточек. Кажется, английский футболист имеет склонность к нарушению правил.