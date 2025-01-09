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  4. «Не ожидали!». Фанати отреагировали на поражение Ливерпуля от Тоттенхэма
Кубок английской лиги
09 января 2025, 03:45 |
71
0

«Не ожидали!». Фанати отреагировали на поражение Ливерпуля от Тоттенхэма

Ливерпуль уступил Тоттенхэму со счетом 0:1 в первом матче полуфинала Кубка английской лиги

09 января 2025, 03:45 |
71
0
«Не ожидали!». Фанати отреагировали на поражение Ливерпуля от Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 января, в первом матче полуфинала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Победный гол на 87-й минуте забил Лукас Бергвалль, а гол Соланке на 76-й был отменен из-за офсайда. Родриго Бентанкур, игрок «Тоттенхэма», получил травму на 7-й минуте и был заменен лишь на 15-й минуте. Ответный матч состоится 6 февраля на «Энфилде».

Фанаты «Ливерпуля» расстроены результатом и надеются на лучшее в ответном матче, несмотря на неудачу в первом поединке. Это поражение прервало серию из 24 матчей без поражений.

Darius LFC: «Плохое судейство стоило нам победы. Первый тайм был очень плохим. Ответный матч ждет».

Addi: «Не волнуйтесь, ребята, нас полностью ограбили, мы заберем их домой».

Mussprince_seal: «Ответный матч будет легкой победой для «красных».

Javen: «Судья нас просто ненавидит».

TheBullishSOLdier: «Снова недостаточно хорошо сегодня. Мы были слабы в последних двух играх против достойных соперников. Нужно срочно улучшаться! Диас сыграл хорошо, когда вышел, но остальные нападающие были незаметны!».

Yasuke: «Манчестер Юнайтед» всегда начинает падение «Ливерпуля», не могу дождаться, когда Нуну Эспириту Санту покажет свои фишки дальше».

Yann Toskov: «Этого мы не ожидали!».

Kene_Valentine: «Я не ожидал ничего подобного сегодня вечером».

DGbet: «Не могу поверить, что второе поражение в сезоне было от «Шпор».

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Лукас Бергвалль Доминик Соланке Родриго Бентанкур Ливерпуль Ливерпуль - Тоттенхэм Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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