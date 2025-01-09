ФОТО. Джуд Беллингем встречается со звездой шоу-бизнеса. Кто она?
У звезды Реала и сборной Англии новая пассия
Полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема связывают с популярной испанской певицей Айтаной.
Журналистка издания Marca Лаура Ройге утверждает, что Джуд может встречаться с поп-певицей.
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Футболист и артистка начали следить друг за другом в Instagram, и одновременно засыпали друг друга лайками.
Айтана в последнее время стала частой гостьей «Сантьяго Бернабеу», что подкрепило слухи об отношениях англичанина и испанки.
Пока потенциальная пара не афиширует свои отношения.
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