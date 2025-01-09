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09 января 2025, 03:37 |
208
0

ФОТО. Джуд Беллингем встречается со звездой шоу-бизнеса. Кто она?

У звезды Реала и сборной Англии новая пассия

09 января 2025, 03:37 |
208
0
ФОТО. Джуд Беллингем встречается со звездой шоу-бизнеса. Кто она?
Instagram. Айтана

Полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема связывают с популярной испанской певицей Айтаной.

Журналистка издания Marca Лаура Ройге утверждает, что Джуд может встречаться с поп-певицей.

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Футболист и артистка начали следить друг за другом в Instagram, и одновременно засыпали друг друга лайками.

Айтана в последнее время стала частой гостьей «Сантьяго Бернабеу», что подкрепило слухи об отношениях англичанина и испанки.

Пока потенциальная пара не афиширует свои отношения.

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Артем Діхтяренко Источник: Marca
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