ОФИЦИАЛЬНО. Недвед стал директором Аль-Шабаба

52-летний чешский функционер Павел Недвед стал новым директором клуба «Аль-Шабаб».

Последним местом работы Недведа был туринский «Ювентус», где он занимал должность вице-президента с 2016 по 2022 год.

Во время презентации Недвед отметил схожесть цветов итальянского и саудовского клубов:

«Черный и белый - это все для меня. Я не мог отказать».

Игровую карьеру Недвед также провел в «Ювентусе». За восемь сезонов в составе туринцев полузащитник сыграл 247 матчей и забил 41 гол.

В 2004 году Павел Недвед стал обладателем «Золотого мяча».

