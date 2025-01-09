ОФИЦИАЛЬНО. Недвед стал директором Аль-Шабаба
Звездный чех снова в делах
52-летний чешский функционер Павел Недвед стал новым директором клуба «Аль-Шабаб».
Последним местом работы Недведа был туринский «Ювентус», где он занимал должность вице-президента с 2016 по 2022 год.
Во время презентации Недвед отметил схожесть цветов итальянского и саудовского клубов:
«Черный и белый - это все для меня. Я не мог отказать».
Игровую карьеру Недвед также провел в «Ювентусе». За восемь сезонов в составе туринцев полузащитник сыграл 247 матчей и забил 41 гол.
В 2004 году Павел Недвед стал обладателем «Золотого мяча».
“Pavel Nedved”, the Ballon d’Or legend, writes a new chapter with #AlShabab— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) January 8, 2025
🗣️ Black & White for me is EVERYTHING 🤍🖤 pic.twitter.com/bxrtzxORuj
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