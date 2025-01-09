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Саудовская Аравия
09 января 2025, 02:28 | Обновлено 09 января 2025, 02:29
31
0

ОФИЦИАЛЬНО. Недвед стал директором Аль-Шабаба

Звездный чех снова в делах

09 января 2025, 02:28 | Обновлено 09 января 2025, 02:29
31
0
ОФИЦИАЛЬНО. Недвед стал директором Аль-Шабаба
Getty Images/Global Images Ukraine

52-летний чешский функционер Павел Недвед стал новым директором клуба «Аль-Шабаб».

Последним местом работы Недведа был туринский «Ювентус», где он занимал должность вице-президента с 2016 по 2022 год.

Во время презентации Недвед отметил схожесть цветов итальянского и саудовского клубов:
«Черный и белый - это все для меня. Я не мог отказать».

Игровую карьеру Недвед также провел в «Ювентусе». За восемь сезонов в составе туринцев полузащитник сыграл 247 матчей и забил 41 гол.

В 2004 году Павел Недвед стал обладателем «Золотого мяча».

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Павел Недвед Ювентус
Олександр Сільченко Источник: X (Twitter)
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