ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Григорчуку. ЛНЗ подтвердил уход легионера

Черкасский ЛНЗ официально подтвердил уход израильского полузащитника Арада Бара из расположения клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, футболист продолжит карьеру на родине – его арендовал местный ФК «Маккаби Петах-Тиква». Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Израильский футболист провел год в составе ЛНЗ. В этом сезоне он появился на поле в 5 матчах УПЛ, только один раз выходил в стартовом составе. Также сыграл 1 матч Кубка Украины.

Черкасский ЛНЗ приобрел Арада Бара в январе 2024 года у «Цюриха» за 250 тысяч евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.