ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Григорчуку. ЛНЗ подтвердил уход легионера
Арад Бар ушел в аренду
Черкасский ЛНЗ официально подтвердил уход израильского полузащитника Арада Бара из расположения клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, футболист продолжит карьеру на родине – его арендовал местный ФК «Маккаби Петах-Тиква». Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Израильский футболист провел год в составе ЛНЗ. В этом сезоне он появился на поле в 5 матчах УПЛ, только один раз выходил в стартовом составе. Также сыграл 1 матч Кубка Украины.
Черкасский ЛНЗ приобрел Арада Бара в январе 2024 года у «Цюриха» за 250 тысяч евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.
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