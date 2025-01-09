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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Григорчуку. ЛНЗ подтвердил уход легионера
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 15:31 |
939
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Григорчуку. ЛНЗ подтвердил уход легионера

Арад Бар ушел в аренду

09 января 2025, 15:31 |
939
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Григорчуку. ЛНЗ подтвердил уход легионера
ФК ЛНЗ. Арад Бар

Черкасский ЛНЗ официально подтвердил уход израильского полузащитника Арада Бара из расположения клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, футболист продолжит карьеру на родине – его арендовал местный ФК «Маккаби Петах-Тиква». Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Израильский футболист провел год в составе ЛНЗ. В этом сезоне он появился на поле в 5 матчах УПЛ, только один раз выходил в стартовом составе. Также сыграл 1 матч Кубка Украины.

Черкасский ЛНЗ приобрел Арада Бара в январе 2024 года у «Цюриха» за 250 тысяч евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

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Арад Бар ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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