«Мне об этом сказали». Журналист прокомментировал слухи о трансфере Забарно

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу прокомментировал информацию об интересе лондонского «Челси» к украинскому защитнику «Борнмуту» Илье Забарному.

«Мне сказали, что Забарный нравится «Челси». Но я не вижу возможности для этого трансфера в этом месяце», – сообщил Лоу.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 20 матчей. Результативными действиями украинец не отличался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан на лето 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.