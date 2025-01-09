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  4. «Мне об этом сказали». Журналист прокомментировал слухи о трансфере Забарно
Англия
09 января 2025, 15:58 |
971
0

«Мне об этом сказали». Журналист прокомментировал слухи о трансфере Забарно

Мэтт Лоу не верит в переход Ильи в Челси

09 января 2025, 15:58 |
971
0
«Мне об этом сказали». Журналист прокомментировал слухи о трансфере Забарно
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу прокомментировал информацию об интересе лондонского «Челси» к украинскому защитнику «Борнмуту» Илье Забарному.

«Мне сказали, что Забарный нравится «Челси». Но я не вижу возможности для этого трансфера в этом месяце», – сообщил Лоу.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 20 матчей. Результативными действиями украинец не отличался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан на лето 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.

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Челси Борнмут трансферы трансферы АПЛ Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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