Испания09 января 2025, 23:19 | Обновлено 09 января 2025, 23:41
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ВИДЕО. Финальная точка. Родриго забил третий гол Реала
Бразилец сделал счет на табло разгромным
09 января 2025, 23:19 | Обновлено 09 января 2025, 23:41
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В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».
Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На пятой компенсированной минуте ко второму тайму вингер «сливочных» Родриго забил еще один гол и снял вопросы по победителю. 3:0 в пользу номинальных хозяев.
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