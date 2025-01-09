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Испания
09 января 2025, 23:19 | Обновлено 09 января 2025, 23:41
87
0

ВИДЕО. Финальная точка. Родриго забил третий гол Реала

Бразилец сделал счет на табло разгромным

09 января 2025, 23:19 | Обновлено 09 января 2025, 23:41
87
0
ВИДЕО. Финальная точка. Родриго забил третий гол Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На пятой компенсированной минуте ко второму тайму вингер «сливочных» Родриго забил еще один гол и снял вопросы по победителю. 3:0 в пользу номинальных хозяев.

❗️ ВИДЕО. Финальная точка. Родриго забил третий гол Реала

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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