Восполнение потерь. К Руху присоединится украинский защитник

Украинский защитник Олег Горин станет игроком львовского «Руха», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника. 24-летний футболист подпишет контракт с львовским клубом. Олег мог присоединиться к луганской «Заре», но выбрал «Рух», которому необходимо пополнять состав новыми футболистами из-за того, что большая часть игроков перейдет в «Карпаты».

Олег Горин не провел ни минуты на поле в текущем сезоне, является свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Руха» не спешит переходить в «Карпаты».