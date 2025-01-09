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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 23:52 | Обновлено 09 января 2025, 23:54
174
0

Восполнение потерь. К Руху присоединится украинский защитник

Олег Горин станет игроком львовского клуба

09 января 2025, 23:52 | Обновлено 09 января 2025, 23:54
174
0
Восполнение потерь. К Руху присоединится украинский защитник
ФК Минай. Олег Горин

Украинский защитник Олег Горин станет игроком львовского «Руха», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника. 24-летний футболист подпишет контракт с львовским клубом. Олег мог присоединиться к луганской «Заре», но выбрал «Рух», которому необходимо пополнять состав новыми футболистами из-за того, что большая часть игроков перейдет в «Карпаты».

Олег Горин не провел ни минуты на поле в текущем сезоне, является свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Руха» не спешит переходить в «Карпаты».

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Олег Горин Рух Львов Заря Луганск Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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