Восполнение потерь. К Руху присоединится украинский защитник
Олег Горин станет игроком львовского клуба
Украинский защитник Олег Горин станет игроком львовского «Руха», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника. 24-летний футболист подпишет контракт с львовским клубом. Олег мог присоединиться к луганской «Заре», но выбрал «Рух», которому необходимо пополнять состав новыми футболистами из-за того, что большая часть игроков перейдет в «Карпаты».
Олег Горин не провел ни минуты на поле в текущем сезоне, является свободным агентом.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Руха» не спешит переходить в «Карпаты».
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