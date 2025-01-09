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  4. Играть в Европе. Игрок сборной Украины не спешит переходить в Карпаты
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 22:02 |
1109
0

Играть в Европе. Игрок сборной Украины не спешит переходить в Карпаты

Алексей Сыч привлекает внимание бельгийских и испанских клубов

09 января 2025, 22:02 |
1109
0
Играть в Европе. Игрок сборной Украины не спешит переходить в Карпаты
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

Украинский защитник львовского «Руха» Алексей Сыч не спешит переходить в «Карпаты», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 23-летний футболист рассматривает варианты продолжения карьеры Европе. Алексеем интересуются в Бельгии, где он выступал ранее, и в Испании. Киевское «Динамо» интересовалось игроком, но до переговоров не дошло.

Алексей Сыч дебютировал за сборную Украины в ноябре 2024 года, до этого играл за молодежные сборные.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» вышел из отпуска с несколькими новичками.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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