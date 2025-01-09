Играть в Европе. Игрок сборной Украины не спешит переходить в Карпаты
Алексей Сыч привлекает внимание бельгийских и испанских клубов
Украинский защитник львовского «Руха» Алексей Сыч не спешит переходить в «Карпаты», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 23-летний футболист рассматривает варианты продолжения карьеры Европе. Алексеем интересуются в Бельгии, где он выступал ранее, и в Испании. Киевское «Динамо» интересовалось игроком, но до переговоров не дошло.
Алексей Сыч дебютировал за сборную Украины в ноябре 2024 года, до этого играл за молодежные сборные.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» вышел из отпуска с несколькими новичками.
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