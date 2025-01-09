Рух вышел из отпуска с несколькими новичками
Команда будет немного ослаблена отсутствием нескольких игроков
Сегодня «Рух» начал подготовку ко второй части сезона без целой группы ведущих игроков.
Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха» были замечены новички: Юрий Тлумак из «Карпат», Олег Горин из «Днепра-1», Богдан Козак из тернопольской «Нивы». Под руководством Виталия Пономарева тренировались также несколько футболистов «Руха-2» и молодежного состава.
Также вернулись в команду Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук, которые прошлой осенью выступали на правах аренды соответственно за «Левый Берег» и «Подолье». Денис Слюсар занимался по индивидуальной программе.
До отъезда на словенский этап подготовки в конце января львовяне планируют сыграть один контрольный поединок.
Ранее мы сообщали, что на тренировке «Руха» отсутствовали 3 футболиста.
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