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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 20:51 | Обновлено 09 января 2025, 21:09
563
0

Рух вышел из отпуска с несколькими новичками

Команда будет немного ослаблена отсутствием нескольких игроков

09 января 2025, 20:51 | Обновлено 09 января 2025, 21:09
563
0
Рух вышел из отпуска с несколькими новичками
ФК Рух

Сегодня «Рух» начал подготовку ко второй части сезона без целой группы ведущих игроков.

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха» были замечены новички: Юрий Тлумак из «Карпат», Олег Горин из «Днепра-1», Богдан Козак из тернопольской «Нивы». Под руководством Виталия Пономарева тренировались также несколько футболистов «Руха-2» и молодежного состава.

Также вернулись в команду Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук, которые прошлой осенью выступали на правах аренды соответственно за «Левый Берег» и «Подолье». Денис Слюсар занимался по индивидуальной программе.

До отъезда на словенский этап подготовки в конце января львовяне планируют сыграть один контрольный поединок.

Ранее мы сообщали, что на тренировке «Руха» отсутствовали 3 футболиста.

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Без лидеров. На тренировке Руха отсутствовали 3 футболиста
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов инсайд Юрий Тлумак Олег Горин Богдан Козак учебно-тренировочные сборы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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