Рух вышел из отпуска с несколькими новичками

Сегодня «Рух» начал подготовку ко второй части сезона без целой группы ведущих игроков.

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха» были замечены новички: Юрий Тлумак из «Карпат», Олег Горин из «Днепра-1», Богдан Козак из тернопольской «Нивы». Под руководством Виталия Пономарева тренировались также несколько футболистов «Руха-2» и молодежного состава.

Также вернулись в команду Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук, которые прошлой осенью выступали на правах аренды соответственно за «Левый Берег» и «Подолье». Денис Слюсар занимался по индивидуальной программе.

До отъезда на словенский этап подготовки в конце января львовяне планируют сыграть один контрольный поединок.

Ранее мы сообщали, что на тренировке «Руха» отсутствовали 3 футболиста.