Без лидеров. На тренировке Руха отсутствовали 3 футболиста
Олег Федор, Илья Квасница и Игорь Краснопир не тренировались с командой
Сразу 3 футболиста отсутствовали на первой тренировке львовского «Руха» на сборах, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, ими были вингер Илья Квасница, полузащитник Олег Федор и центральный нападающий Игор Краснопир.
В свою очередь, защитник Алексей Сыч присутствовал на тренировке.
Львовский «Рух» идет на 7-й позиции Украинской Премьер-лиги после 17 сыгранных матчей, в которых команда набрала 23 очка.
Недавно стало известно о том, что в следующем сезоне «Рух» и «Карпаты» объединятся в 1 клуб.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Руха» возвращается из аренды в «Кривбасс».
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