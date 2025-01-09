Без лидеров. На тренировке Руха отсутствовали 3 футболиста

Сразу 3 футболиста отсутствовали на первой тренировке львовского «Руха» на сборах, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, ими были вингер Илья Квасница, полузащитник Олег Федор и центральный нападающий Игор Краснопир.

В свою очередь, защитник Алексей Сыч присутствовал на тренировке.

Львовский «Рух» идет на 7-й позиции Украинской Премьер-лиги после 17 сыгранных матчей, в которых команда набрала 23 очка.

Недавно стало известно о том, что в следующем сезоне «Рух» и «Карпаты» объединятся в 1 клуб.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Руха» возвращается из аренды в «Кривбасс».