ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Руха возвращается из аренды в Кривбасс
Владислав Семотюк не вошел в планы львовского клуба
24-летний украинский полузащитник Владислав Семотюк вернулся в «Кривбасс». В первом круге сезона он выступал на правах аренды за львовский «Рух».
Игрок не смог вписаться в планы главного тренера Виталия Пономарева и провел за львовян всего 4 матча.
Семотюк начал свою профессиональную карьеру в «Стали» из Каменского. Затем он играл за киевский «Арсенал», а затем присоединился к клубу первой лиги «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.
«Кривбасс» подписал Семотюка в 2022 году. После 10 матчей в Кривом Роге он был отдан в аренду в закарпатский «Минай», а затем в «Рух».
Скорее всего, в «Кривбассе» Семотюк не останется и будет отправлен в другой клуб на правах аренды.
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