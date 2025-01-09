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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 16:40 | Обновлено 09 января 2025, 16:52
1185
1

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Руха возвращается из аренды в Кривбасс

Владислав Семотюк не вошел в планы львовского клуба

09 января 2025, 16:40 | Обновлено 09 января 2025, 16:52
1185
1
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Руха возвращается из аренды в Кривбасс
ФК Рух. Владислав Семотюк

24-летний украинский полузащитник Владислав Семотюк вернулся в «Кривбасс». В первом круге сезона он выступал на правах аренды за львовский «Рух».

Игрок не смог вписаться в планы главного тренера Виталия Пономарева и провел за львовян всего 4 матча.

Семотюк начал свою профессиональную карьеру в «Стали» из Каменского. Затем он играл за киевский «Арсенал», а затем присоединился к клубу первой лиги «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

«Кривбасс» подписал Семотюка в 2022 году. После 10 матчей в Кривом Роге он был отдан в аренду в закарпатский «Минай», а затем в «Рух».

Скорее всего, в «Кривбассе» Семотюк не останется и будет отправлен в другой клуб на правах аренды.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Gargantua81
"планы Руха" это уже смешно
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