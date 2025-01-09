ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Руха возвращается из аренды в Кривбасс

24-летний украинский полузащитник Владислав Семотюк вернулся в «Кривбасс». В первом круге сезона он выступал на правах аренды за львовский «Рух».

Игрок не смог вписаться в планы главного тренера Виталия Пономарева и провел за львовян всего 4 матча.

Семотюк начал свою профессиональную карьеру в «Стали» из Каменского. Затем он играл за киевский «Арсенал», а затем присоединился к клубу первой лиги «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

«Кривбасс» подписал Семотюка в 2022 году. После 10 матчей в Кривом Роге он был отдан в аренду в закарпатский «Минай», а затем в «Рух».

Скорее всего, в «Кривбассе» Семотюк не останется и будет отправлен в другой клуб на правах аренды.