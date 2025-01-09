Клуб получит компенсацию. Полесье договорилось о трансфере с уругвайцем
Факундо Батиста согласовал все условия с житомирским клубом
Соглашение между уругвайским форвардом «Некакса» Факундо Батистой, выступающим в аренде за «Пеньяроль», и житомирским «Полесьем» готово, сообщает Родри Васкез.
По информации источника, 25-летний нападающий подпишет контракт с украинским клубом на 4 года. «Пеньяроль» получит финансовую компенсацию за преждевременное окончание аренды, если согласится на разрыв контракта.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что игроки и тренеры «Полесья» прибыли в Турцию.
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