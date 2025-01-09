ФОТО. Огненная девушка экс-одноклубника Мудрика впечатляет. Красота

У полузащитника «Наполи» и сборной Шотландии Билли Гилмора – новая девушка.

Экс-одноклубник Мудрика по «Челси» встречается с английской моделью Фиби Изобел.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара вместе с лета и старается находить время и возможности для свиданий, несмотря на то, что основная модельная деятельность Фиби происходит в Лондоне, а Билли проживает в Неаполе.

За жизнью Фиби следит практически 150 тысяч фолловеров и она безумно хороша собой: