ФОТО. Огненная девушка экс-одноклубника Мудрика впечатляет. Красота
Девушка Билли Гилмора – невероятна красива
У полузащитника «Наполи» и сборной Шотландии Билли Гилмора – новая девушка.
Экс-одноклубник Мудрика по «Челси» встречается с английской моделью Фиби Изобел.
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Пара вместе с лета и старается находить время и возможности для свиданий, несмотря на то, что основная модельная деятельность Фиби происходит в Лондоне, а Билли проживает в Неаполе.
За жизнью Фиби следит практически 150 тысяч фолловеров и она безумно хороша собой:
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