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Кубок Бельгии
Беерсхот
09.01.2025 21:30 – FT 0 : 1
Андерлехт
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Бельгия
10 января 2025, 00:23 | Обновлено 10 января 2025, 00:30
42
0

Андерлехт стал последним полуфиналистом Кубка Бельгии. С кем сыграет?

Единственный гол в матче с Беерсхотом забил серб Ян-Карло Симич

10 января 2025, 00:23 | Обновлено 10 января 2025, 00:30
42
0
Андерлехт стал последним полуфиналистом Кубка Бельгии. С кем сыграет?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 января состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Бельгии.

Андерлехт минимально переиграл команду Беерсхот (1:0) и стал последним полуфиналистом турнира.

Единственный гол в матче забил серб Ян-Карло Симич на 2-й минуте.

Ранее Брюгге с крупным счетом переиграл Левен (3:0), а Генк на выезде разгромил Сент-Трюйден (4:0). Антверпен отгрузил команде Сен-Жилуаз 5 мячей (5:1).

В 1/2 финала в феврале сыграют: Брюгге – Генк, Андерлехт – Антверпен.

Кубок Бельгии. 1/4 финала, 9 января

Андерлехт – Беерсхот – 1:0

Гол: Ян-Карло Симич, 2

Результаты 1/4 финала

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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