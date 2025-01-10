Андерлехт стал последним полуфиналистом Кубка Бельгии. С кем сыграет?
Единственный гол в матче с Беерсхотом забил серб Ян-Карло Симич
Вечером 9 января состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Бельгии.
Андерлехт минимально переиграл команду Беерсхот (1:0) и стал последним полуфиналистом турнира.
Единственный гол в матче забил серб Ян-Карло Симич на 2-й минуте.
Ранее Брюгге с крупным счетом переиграл Левен (3:0), а Генк на выезде разгромил Сент-Трюйден (4:0). Антверпен отгрузил команде Сен-Жилуаз 5 мячей (5:1).
В 1/2 финала в феврале сыграют: Брюгге – Генк, Андерлехт – Антверпен.
Кубок Бельгии. 1/4 финала, 9 января
Андерлехт – Беерсхот – 1:0
Гол: Ян-Карло Симич, 2
Результаты 1/4 финала
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