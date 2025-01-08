Антверпен отгрузил сопернику 5 мячей и вышел в полуфинал Кубка Бельгии
Вечером 8 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Бельгии
Вечером 8 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Бельгии.
Антверпен отгрузил команде Сен-Жилуаз 5 мячей (5:1) и вышел в полуфинал турнира.
Голы забили: Тьяронн Шери (дубль). Винсент Янссен, Джирано Керк, Деннис Прат.
Днем ранее Брюгге с крупным счетом переиграл Левен (3:0), а Генк на выезде разгромил Сент-Трюйден (4:0).
В последнем матче 1/4 финала сыграют: Беерсхот и Андерлехт (9 января).
Кубок Бельгии. 1/4 финала, 8 января
Антверпен – Сен-Жилуаз – 5:1
Голы: Шери, 40, 50 (пен), Янссен, 64, Керк, 84, Прат, 90+3
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крис Мэнникс оценил победу украинского чемпиона в реванше
Майрис Бриедис посоветовал Александру закончить с боксом