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Кубок Бельгии
Антверпен
08.01.2025 21:45 – FT 5 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
08 января 2025, 23:57 | Обновлено 09 января 2025, 01:10
46
0

Антверпен отгрузил сопернику 5 мячей и вышел в полуфинал Кубка Бельгии

Вечером 8 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Бельгии

08 января 2025, 23:57 | Обновлено 09 января 2025, 01:10
46
0
Антверпен отгрузил сопернику 5 мячей и вышел в полуфинал Кубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Бельгии.

Антверпен отгрузил команде Сен-Жилуаз 5 мячей (5:1) и вышел в полуфинал турнира.

Голы забили: Тьяронн Шери (дубль). Винсент Янссен, Джирано Керк, Деннис Прат.

Днем ранее Брюгге с крупным счетом переиграл Левен (3:0), а Генк на выезде разгромил Сент-Трюйден (4:0).

В последнем матче 1/4 финала сыграют: Беерсхот и Андерлехт (9 января).

Кубок Бельгии. 1/4 финала, 8 января

Антверпен – Сен-Жилуаз – 5:1

Голы: Шери, 40, 50 (пен), Янссен, 64, Керк, 84, Прат, 90+3

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Кубок Бельгии по футболу Юнион Сен-Жилуаз Антверпен Винсент Янссен Деннис Прат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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