ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал защитника Реймса за 18 миллионов евро
Эммануэль Агбаду будет выступать в новой команде под 12-м номером
Представитель Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» официально оформил трансфер защитника «Реймса» Эммануэля Агбаду. В новом клубе спортсмен будет играть под 12-м номером.
Волкам пришлось отдать за футболиста 18 миллионов евро, кроме того в договоре прописаны бонусы. Игрок подписал контракт к лету 2029 года.
Эммануэль выступал за «Реймс» с лета 2022 года. За это время центральному защитнику удалось провести 80 поединков во всех турнирах, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Вулверхэмптон» находится на 17-й позицию, набрав 16 зачетных баллов.
Emmanuel joins the pack! 🙌— Wolves (@Wolves) January 9, 2025
No time to waste 💭🗣️ pic.twitter.com/DBULWiVRhR— Wolves (@Wolves) January 9, 2025
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