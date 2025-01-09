ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал защитника Реймса за 18 миллионов евро

Представитель Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» официально оформил трансфер защитника «Реймса» Эммануэля Агбаду. В новом клубе спортсмен будет играть под 12-м номером.

Волкам пришлось отдать за футболиста 18 миллионов евро, кроме того в договоре прописаны бонусы. Игрок подписал контракт к лету 2029 года.

Эммануэль выступал за «Реймс» с лета 2022 года. За это время центральному защитнику удалось провести 80 поединков во всех турнирах, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Вулверхэмптон» находится на 17-й позицию, набрав 16 зачетных баллов.

Emmanuel joins the pack! 🙌 — Wolves (@Wolves) January 9, 2025