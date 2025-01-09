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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал защитника Реймса за 18 миллионов евро
Англия
09 января 2025, 23:59 | Обновлено 10 января 2025, 00:03
35
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал защитника Реймса за 18 миллионов евро

Эммануэль Агбаду будет выступать в новой команде под 12-м номером

09 января 2025, 23:59 | Обновлено 10 января 2025, 00:03
35
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал защитника Реймса за 18 миллионов евро
ФК Вулверхэмптон

Представитель Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» официально оформил трансфер защитника «Реймса» Эммануэля Агбаду. В новом клубе спортсмен будет играть под 12-м номером.

Волкам пришлось отдать за футболиста 18 миллионов евро, кроме того в договоре прописаны бонусы. Игрок подписал контракт к лету 2029 года.

Эммануэль выступал за «Реймс» с лета 2022 года. За это время центральному защитнику удалось провести 80 поединков во всех турнирах, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Вулверхэмптон» находится на 17-й позицию, набрав 16 зачетных баллов.

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Вулверхэмптон Реймс чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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