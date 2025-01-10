ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?
Юлия Федецкая сделала фото с однозначным фокусом
Жена экс-футболиста «Карпат», «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Артема Федецкого, Юлия, показала, что в семейном автопарке есть пополнение.
Юлия сейчас находится в Украине, в Луцке, куда она вернулась с Испании, где она проживает с сыном Адрианом.
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Жена экс-футболиста опубликовала фото своего нового маникюра на фоне руля автомобиля марки Porsche.
Напомним, что ранее было известно о том, что в автопарке Федецкого имеется Range Rover Sport.
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