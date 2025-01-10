ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?

Жена экс-футболиста «Карпат», «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Артема Федецкого, Юлия, показала, что в семейном автопарке есть пополнение.

Юлия сейчас находится в Украине, в Луцке, куда она вернулась с Испании, где она проживает с сыном Адрианом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жена экс-футболиста опубликовала фото своего нового маникюра на фоне руля автомобиля марки Porsche.

Напомним, что ранее было известно о том, что в автопарке Федецкого имеется Range Rover Sport.