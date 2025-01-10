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10 января 2025, 00:42 |
615
2

ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?

Юлия Федецкая сделала фото с однозначным фокусом

10 января 2025, 00:42 |
615
2
ФОТО. Жена Артема Федецкого похвалилась Porsche. Обновка в семье?
Instagram. Артем и Юлия Федецкие

Жена экс-футболиста «Карпат», «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Артема Федецкого, Юлия, показала, что в семейном автопарке есть пополнение.

Юлия сейчас находится в Украине, в Луцке, куда она вернулась с Испании, где она проживает с сыном Адрианом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жена экс-футболиста опубликовала фото своего нового маникюра на фоне руля автомобиля марки Porsche.

Напомним, что ранее было известно о том, что в автопарке Федецкого имеется Range Rover Sport.

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фото lifestyle Артем Федецкий
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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AndiM
Ніяк не нажиретесь тварі? Скільки ж рінах платив краденими в українців грошима цим у..бкам, якщо вони і через роки витрачають мільйону на хз що? 
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0
Gargantua81
майка..... до слез )))) можно иллюстрировать статью "рогули" в википедии
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0
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