Испания09 января 2025, 21:00 |
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Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании начался в 21:00
09 января 2025, 21:00 |
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В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».
Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер номинальный хозяев Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
Суперкубок Испании. 1/2 финала. 9 января
Реал Мадрид – Мальорка – 0:0 (обновляется)
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