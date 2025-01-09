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  4. Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор (обновляется)
Испания
09 января 2025, 21:00 |
720
0

Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании начался в 21:00

09 января 2025, 21:00 |
720
0
Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер номинальный хозяев Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Суперкубок Испании. 1/2 финала. 9 января

Реал Мадрид – Мальорка – 0:0 (обновляется)

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Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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