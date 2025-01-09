Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор (обновляется)

В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

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Украинский голкипер номинальный хозяев Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Суперкубок Испании. 1/2 финала. 9 января

Реал Мадрид – Мальорка – 0:0 (обновляется)