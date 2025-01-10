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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 04:23 | Обновлено 10 января 2025, 04:53
180
0

ФОТО. Ребров и Шевченко. Состоялось заседание Комитета сборных УАФ

Подбиты итоги работы в 2024 году и определены ключевые направления на 2025-й

10 января 2025, 04:23 | Обновлено 10 января 2025, 04:53
180
0
ФОТО. Ребров и Шевченко. Состоялось заседание Комитета сборных УАФ
УАФ. Сергей Ребров и Андрей Шевченко

9 января 2025 состоялось заседание Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором подвели итоги работы в 2024 году и определили ключевые направления на 2025 год.

Сергей Ребров представил кандидатов на вакантные должности во главе юношеских сборных (U-15, U-16, U-17). С тренерами ведутся переговоры, финальные решения будут объявлены вскоре.

Кроме кадровых вопросов, во время заседания была обсуждена важная инициатива – усовершенствование и систематизация работы скаутского отдела в Европе.

Также для улучшения координации работы сборных уже в феврале 2025 будет проведен внутренний семинар с участием тренеров, административных штабов и скаутов национальных команд всех возрастных категорий.

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сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола фото Сергей Ребров Андрей Шевченко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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