ФОТО. Ребров и Шевченко. Состоялось заседание Комитета сборных УАФ
Подбиты итоги работы в 2024 году и определены ключевые направления на 2025-й
9 января 2025 состоялось заседание Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором подвели итоги работы в 2024 году и определили ключевые направления на 2025 год.
Сергей Ребров представил кандидатов на вакантные должности во главе юношеских сборных (U-15, U-16, U-17). С тренерами ведутся переговоры, финальные решения будут объявлены вскоре.
Кроме кадровых вопросов, во время заседания была обсуждена важная инициатива – усовершенствование и систематизация работы скаутского отдела в Европе.
Также для улучшения координации работы сборных уже в феврале 2025 будет проведен внутренний семинар с участием тренеров, административных штабов и скаутов национальных команд всех возрастных категорий.
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